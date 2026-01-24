فيوري يستعد لخوض 3 نزالات في 2026 ويتحدى مُلاكماً أميركياً

يستعد المُلاكم البريطاني العملاق، تايسون فيوري (37 عاماً)، لخوض ثلاثة نزالات في عام 2026، من أجل تعويض ما فاته في العام الماضي، الذي قرر في بدايته إعلان اعتزاله رياضة "الفن النبيل" نهائياً، عقب خسارته أمام خصمه الأوكراني أولكسندر أوسيك في مواجهتين متتاليتين.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الجمعة، أن تايسون فيوري سافر إلى تايلاند، من أجل الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى الحلبة، بعد أن تراجع عن قرار اعتزاله المُلاكمة، حيث من المتوقع خوضه أول نزال خلال شهر إبريل/ نيسان القادم، لكن العملاق وجه رسالة تحدٍّ مباشرة إلى خصمه الأميركي-المكسيكي، أندي رويز (36 عاماً).

وأوضحت أن هدف تايسون فيوري الرئيسي في العام الحالي، خوض نزال ضد مواطنه فابيو واردلي، الذي يُعد أحد أبرز المُلاكمين الشباب في العالم، ولديه سجل مثالي في مسيرته الاحترافية، إلا أن صاحب الـ37 عاماً، يريد العمل في الوقت الحالي على إقناع خصمه الأميركي-المكسيكي، أندي رويز، بخوض نزال سيكون حديث العالم، بسبب قوة المُلاكمَين وحجمهما الكبير.

وتابعت أن سبب إصرار فيوري على خوض مواجهة ضد أندي رويز، يعود إلى رغبة البريطاني في الثأر مما حدث قبل عدة أعوام في مدينة نيويورك، عندما نجح المُلاكم الأميركي-المكسيكي في تحقيق المفاجأة الكبرى وخطف الانتصار، لكن صاحب الـ36 عاماً ابتعد منذ شهر أغسطس/ آب عام 2024، عن الحلبات، عقب تعادله في إحدى المواجهات.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن المنافس الثالث، الذي وضعه تايسون فيوري ضمن خُططه، هو الروسي أرسلان بيك محمدوف، البالغ من العمر 36 عاماً، وطوله 198 سم، ويُعد أحد أبرز النجوم في رياضة "الفن النبيل"، ويمتلك سجلاً مثالياً، إلا أن كل شيء سيبقى مُعلقاً في الفترة الحالية، لأن هدف البريطاني يكمن في خوض نزال خلال شهر إبريل/ نيسان القادم.