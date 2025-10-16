فيوري يرفض مواجهة جوشوا وهدفه العودة ضد هذا الملاكم

- يرفض تايسون فيوري العودة لمواجهة أنطوني جوشوا، مفضلاً التركيز على نزال ضد الأوكراني أولكسندر أوسيك في عام 2026، حيث يعتبره التحدي الأكبر في مسيرته. - أكد فرانك وارن، مروج مواجهات فيوري، أن العودة للحلبات لا تعني مواجهة جوشوا، بل التركيز على نزال ثالث ضد أوسيك لحسم لقب الوزن الثقيل. - يسعى فيوري لمواجهة أوسيك لجذب الجماهير وتحقيق أرباح مالية، بينما يمكن تأجيل مواجهة جوشوا لوقت لاحق.

يرفض المُلاكم البريطاني تايسون فيوري (37 عاماً)، فكرة العودة مرة أخرى إلى الحلبات من أجل مواجهة مواطنه أنطوني جوشوا في نزال القرن الذي تنتظره الجماهير الرياضية بهدف حسم هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة، لأن العملاق وضع هدفاً جديداً في مسيرته الاحترافية هو خوض مواجهة ضد غريمه الأول الأوكراني أولكسندر أوسيك.

وقال فرانك وارن، مروج مواجهات تايسون فيوري، في حديث مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الأربعاء، إن عودة فيوري مرة أخرى إلى الحلبات لا تعني بالضرورة خوض النزال الذي ينتظره الجميع ضد أنطوني جوشوا، لأن العملاق البريطاني يريد خوض مواجهة في عام 2026 ضد غريمه الأول الأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي أصبح بطل الوزن الثقيل بلا منازع.

وأضاف وارن: "أنتظر فيوري للقاء معي من أجل تحديد موعد عودته مرة أخرى إلى الحلبات، وسأكون سعيداً بأن أعلن للجميع نيته خوض المواجهات، لأنني أريد أن يستمر في هذه الرياضة، لكن ما أعرفه أنه يرفض أن يكون نزاله الرئيس ضد جوشوا، لكن تايسون لن ينتظر أحداً، لأنه موعود بخوض نزال ثالث ضد أوسيك من أجل حسم لقب الوزن الثقيل بينهما، وهذا ما يريده في عام 2026".

وختم وارن حديثه بالقول: "ما يريده تايسون فيوري هو خوض نزال آخر ضد أوسيك، لأنه يعتبر أن هذه المواجهة تجذب الجماهير الرياضية بشدة، وتحرص على شراء تذاكرها أو مشاهدتها عبر شاشات التلفزة، ويحقق من خلالها الأرباح المالية، لكن مواجهة مواطنه جوشوا من الممكن إقامتها في أي وقت آخر، خاصة أن تايسون يحرص على إلحاق الهزيمة بالأوكراني بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين".