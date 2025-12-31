فيوري يحسم الجدل بشأن جوشوا ويكشف موعد نزاله

- تايسون فيوري يعلن عودته إلى الحلبات في عام 2026، ويؤكد مواجهة أنطوني جوشوا في "معركة بريطانيا" المنتظرة، رغم حادث السير المروع الذي تعرض له جوشوا في نيجيريا. - فيوري يقدم تعازيه لجوشوا بعد فقدانه صديقيه في الحادث، ويؤكد أن المفاوضات حول النزال مستمرة، مع توقعات بإقامته في مارس أو سبتمبر المقبل في السعودية. - الصحيفة تشير إلى أن فيوري وجوشوا متحمسان للنزال الذي سيحدد هوية أفضل ملاكم وزن ثقيل في تاريخ المملكة المتحدة، مع أرباح مالية تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

حسم الملاكم البريطاني العملاق تايسون فيوري (37 عاماً) الجدل الدائر حول عودته مرة أخرى إلى الحلبات، بعدما وجه رسالة مباشرة إلى مواطنه أنطوني جوشوا (36 عاماً) الذي تعرّض لحادث سيرٍ مُرعبٍ في نيجيريا، كاشفاً في الوقت نفسه عن موعد نزاله المقبل في عام 2026.

وذكرت صحيفة ديلي ميلي البريطانية، أمس الثلاثاء، أنّ فيوري تواصل مع جوشوا، وقدّم تعازيه الحارة، بعدما فقد صاحب 36 عاماً صديقيه في حادث السير المميت في نيجيريا، مشيراً إلى أنّ ما حدث لن يؤثر نهائياً على المفاوضات الجارية بينهما، بشأن النزال المرتقب في عام 2026، والذي ستكون قيمة أرباحه المالية نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن فيوري سينتظر الآن من أجل معرفة الوضع الصحي لأنطوني جوشوا، الذي خضع لفحوصات طبية في أحد المستشفيات بنيجيريا، بعد إصابته في حادث السير المرعب، لكن صاحب 37 عاماً، يتوقع أن يكون النزال في شهر مارس/ آذار المقبل، وفي حال التأجيل فإن المواجهة ستكون في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتابعت "ديلي ميلي" أنّ فيوري سيحرص على متابعة الحالة الصحية لمواطنه، وسيزوره لتقديم واجب التعزية بعدما فقد صديقيه في الحادث المميت، إلا أن العملاق البريطاني سيستغل الفرصة من أجل الاتفاق النهائي مع مواطنه على موعد إقامة النزال، ولا سيما أنّهما هذه المرة متحمسان للغاية، لا سيما أنّه سيقام في السعودية، وليس في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنّ فيوري حسم قراره نهائياً، وهو العودة في عام 2026 إلى الحلبات، وخوض المواجهة ضد مواطنه جوشوا، وستكون بعنوان "معركة بريطانيا"، من أجل وضع حدٍ للجدل الذي دار منذ عدة سنوات بين الجماهير المحبة لرياضة "الفن النبيل" أو وسائل الإعلام العالمية، حول هوية الملاكم الأفضل بالوزن الثقيل في تاريخ المملكة المتحدة.