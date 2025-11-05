- تايسون فيوري، الملاكم البريطاني البالغ من العمر 37 عامًا، يثير الجدل برفضه العودة للملاكمة حتى مقابل مليار جنيه إسترليني، مؤكدًا أن المال والألقاب لم تعد تهمه بعد 25 عامًا من الملاكمة. - جورج غروفز، بطل العالم السابق، يشير إلى أن فيوري معروف بإعلانات اعتزاله المتكررة، متوقعًا عودته للملاكمة بسبب حبه للشهرة والأضواء، وعدم قدرته على مقاومة الإغراءات المالية. - غروفز يتوقع أن يعود فيوري للملاكمة العام المقبل، وربما يواجه أنطوني جوشوا، مشيرًا إلى أهمية دراسة فيوري لقراراته لتجنب الندم.

أثار الملاكم البريطاني تايسون فيوري (37 عاماً)، الكثير من الجدل في عالم رياضة "الفن النبيل"، بعدما أكد رفضه العودة مرة أخرى لخوض المواجهات ضد منافسيه حتى لو كان سيحصل على مليار جنيه إسترليني مقابل ثنيه عن قرار اعتزاله الذي اتخذه في بداية العام الحالي.

وقال فيوري في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أمس الثلاثاء: "لا يوجد سبب حقيقي للتراجع عن قراري بعدم خوض المواجهات، حتى لو حصلت على أرباح مالية بمليار جنيه إسترليني، هذا لن يحدث فرقاً أبداً في حياتي الشخصية، لأن عمري 37 عاماً، وتعرّضت للكمات على مدار 25 عاماً، فما الذي أرغب في العودة إليه؟ لقد كنت سابقاً أبحث عن المال والألقاب، لكن الآن لديّ مال يفوق قدرتي على الإنفاق، ولديّ عدد لا يُحصى من الأحزمة والألقاب، فهل يسعدني هذا؟ بالطبع لا".

ومن جهته، ذكر بطل العالم السابق في الملاكمة، البريطاني جورج غروفز، أنّ مواطنه تايسون فيوري اشتهر طوال مسيرته بإعلان قرار الاعتزال عند شعوره بأنه لا يمكن التغلب على منافسيه، مؤكداً أن فيوري سيعود مرة أخرى إلى الحلبات لأنه لا يستطيع الابتعاد عن الشهرة والأضواء، بالإضافة إلى أنه لا يمكن رفض الإغراءات المالية التي سيحصل عليها في حال عودته، مطالباً بطل العالم السابق في الوزن الثقيل بضرورة دراسة كل شيء حتى لا يشعر بالندم مستقبلاً.

وقال جورج غروفز: "يعلم فيوري جيداً أنه يعد ملك إعلان الاعتزالات في عالم الملاكمة، لقد فعلها خمس مرات حتى الآن، وكل مرة يتراجع عن كلامه ويعود، رغم أن الاعتزال له عدة فوائد، أبرزها أنه يعيش حياته اليومية دون ضغط، لكن تايسون يدرك أنه لا يستطيع الابتعاد عن الأضواء والشهرة، وسيرى الجميع كيف سيخوص المواجهات في العام المقبل، وبالنسبة لي أعتقد أنه سيلعب ضد أنطوني جوشوا، رغم كل ما قيل عن هذا اللقاء".