فيوري يتعرض لانتقادات حادة بسبب تجاهله نزال جوشوا

أصبح الملاكم البريطاني، تايسون فيوري (37 عاماً)، في مرمى الانتقادات الحادة، بسبب عدم رغبته في خوض المواجهة ضد مواطنه أنطوني جوشوا، الذي يسعى إلى إقامة "نزال القرن"، حتى يتم حسم هوية المُلاكم الأفضل في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة.

وشن مروج مواجهات أنطوني جوشوا، إيدي هيرن، هجوماً حاداً على تايسون فيوري، في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، الثلاثاء، متهماً صاحب الـ37 عاماً بأنه يلاحق حلماً صعب المنال، من خلال رغبته في خوض مواجهة ثالثة ضد غريمه الأوكراني، أولكسندر أوسيك، الذي استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين متتاليتين، ونال لقب بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع، مشيراً إلى أنه لا فائدة مالية نهائية، من لعب نزال ثالث بين الطرفين.

وقال إيدي هيرن: "تايسون يريد مواجهة أوسيك، رغم إدراكه أن المواجهة الثالثة لم تعد مناسبة بينهما، لأن الأوكراني فاز في مناسبتين، وكان عليه بدلاً من البحث وراء أحلامه، القدوم إلينا والجلوس على طاولة المفاوضات، حتى نعمل على إقامة نزال ضد جوشوا، ونجعل العالم يتحدث عن هذا اللقاء، الذي سيكون محط أنظار الجماهير والشركات الراعية، التي ستدفع الكثير من الأموال".

وختم هيرن حديثه: "لا أحد يهتم نهائياً بالمواجهة بين فيوري ضد أوسيك، لأنها ستكون مشهداً متكرراً ومملاً للغاية، ولو خسر في المرة الثالثة، لَعاد إلى المطالبة مرة أخرى، وبدلاً من ذلك، على تايسون الآن التفكير جدياً في أن مواجهة جوشوا ستكون أفضل لنا وله، والمشجع في العالم وفي المملكة المتحدة على وجه الخصوص يريد ذلك، لأننا نتحدث عن أفضل ملاكمين في تاريخ الوزن بالمملكة المتحدة، ونريد معرفة الأفضل بينهما".