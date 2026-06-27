فيوري يتراجع عن قراره ويضع شرطاً لمواجهة موهبة الملاكمة

- تراجع تايسون فيوري عن رفضه لمواجهة موسى إيتاوما، مشيرًا إلى أن المال هو الدافع الرئيسي لخوض مثل هذه النزالات، بشرط تحقيق أرباح مالية ضخمة. - يركز فيوري حاليًا على نزال "القرن" ضد أنطوني جوشوا في لندن بشهر نوفمبر، لكنه أبدى استعداده لمواجهة إيتاوما إذا كانت هناك مكاسب مالية كبيرة. - موسى إيتاوما يستعد لمواجهة فيليب هرغوفيتش في أغسطس، وإذا استمر في تحقيق الانتصارات، قد يواجه فيوري في نزال يجذب اهتمام جماهير الملاكمة في 2027.

تراجع الملاكم البريطاني العملاق، تايسون فيوري (37 عاماً)، عن قراره الرافض لمواجهة مواطنه موسى إيتاوما (21 عاماً)، الذي سبق أن أعلن استعداده خوض نزال ضد أحد نجوم رياضة "الفن النبيل" في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أول أمس الخميس، أنّ فيوري يضع تركيزه حالياً على خوض نزال "القرن" ضد غريمه ومواطنه أنطوني جوشوا في العاصمة البريطانية لندن، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكنه فاجأ الجميع، بعدما أكد تراجعه عن قرار الرافض خوض مواجهة ضد مواطنه موسى إيتاوما، بعدما قال صاحب الـ37 عاماً في تصريحات سابقة: "لست مهتماً به، لأن هناك من أريد تحطيمهم فوق الحلبة".

لكن كل شيء تغير في الوقت الحالي، بعدما قال فيوري: "وحده المال من يغري أي ملاكم، حتى يدخل في المواجهات، وإذا كانت هناك أرباح مالية، مقابل خوض مواجهة ضد موسى إيتاوما، فأنا مستعد، لكن شرطي الوحيد، هو الحصول على عوائد مالية ضخمة، وإلا فلا فائدة من الحديث دائماً عن إقامة مواجهات من دون أرباح مالية، هذا ما يهمني في الوقت الحالي".

وتابع: "ما زلت عند رأيي الخاص حول مواجهة المُلاكمين الصغار في السن، وعلى الجميع أن يفهم السبب وراء ذلك، لأن الشركات الراعية لا تهتم بمثل هذه المواجهات، حتى لو أراد موسى إيتاوما خوض نزال ضدي، لأنني وصلت إلى سن متقدم، وهمي الوحيد تحقيق أرباح مالية تساعدني بعد إعلان اعتزالي، ومن دون حصولي عليها فلا أرغب في لعب نزال لا أحد يهتم به".

ويذكر أن الملاكم البريطاني الشاب موسى إيتاوما، يستعد لخوض مواجهة ضد الكرواتي فيليب هرغوفيتش، في 29 أغسطس/ آب المقبل، وفي حال واصل تحقيق الانتصارات، فإن صاحب الـ21 عاماً سيكون أمام طريق مفتوح حتى يتحدى مواطنه تايسون فيوري في نزال من الممكن أن يلفت أنظار جماهير رياضة "الفن النبيل" في عام 2027.