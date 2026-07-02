فيوري يبدأ خطوته الأولى قبل"نزال القرن" ضد جوشوا

- تايسون فيوري يستعد لمواجهة أنطوني جوشوا في "نزال القرن" بلندن في نوفمبر، بعد موافقة العقود في مايو، ويحتاج للفوز على البولندي ماريوس واش في تايلاند في يوليو لضمان التقدم نحو هدفه. - فيوري يواجه تحديًا صعبًا ضد ماريوس واش، الذي يمتلك سجلًا قويًا بـ39 انتصارًا من 51 نزالًا، رغم تراجع أدائه في آخر 10 نزالات. - إيدي هيرن، مروج جوشوا، يراقب أداء فيوري عن كثب، حيث ينتظر عشاق الملاكمة هذا النزال منذ 10 سنوات لتحديد أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة.

حطا المُلاكم البريطاني العملاق تايسون فيوري (37 عاماً)، خطوته الأولى، قبل خوضه "نزال القرن" ضد مواطنه أنطوني جوشوا، في العاصمة لندن، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بعدما تمت الموافقة على جميع الشروط في العقود خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، الأربعاء، أن تايسون فيوري سيواجه منافسه البولندي ماريوس واش في تايلاند يوم 24 يوليو/تموز الجاري، وهي الخطوة الأولى التي تسبق "نزال القرن"، الذي من المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث بات يحتاج صاحب الـ37 عاماً إلى تحقيق الفوز في نزاله القادم، حتى يضمن المُضي قدماً نحو تحقيق هدفه الأساسي، وهو لقاء مواطنه أنطوني جوشوا، وفق قوانين الاتحاد الدولي للمُلاكمة. ويعلم فيوري أن المواجهة ضد البولندي ماريوس واش لن تكون سهلة نهائياً، لأن صاحب الـ46 عاماً يمتلك سجلاً حافلاً في مسيرته الاحترافية، بعدما حقق الانتصار في 39 مواجهة من أجل 51 نزالاً، 20 منها بالضربة القاضية، لكنه عانى خلال 10 نزالات ماضية، لأنه لم يحقق الفوز سوى في ثلاث مناسبات.

ولن يدخر إيدي هيرن مروج أعمال الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، وسعه في متابعة ما سيفعله تايسون فيوري ضد البولندي ماريوس واش، لأن هذا اللقاء سيكون هاماً من أجل معرفة ما سيفعله تايسون قبل "نزال القرن"، الذي تنتظر جماهير رياضة "الفن النبيل" إقامته، بعدما انتظرت لمدة 10 سنوات، حيث سيحسم هوية المُلاكم الأفضل في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة. ويدرك تايسون فيوري أن عودته من الاعتزال الذي دام 15 شهراً، لن تكون سهلة للغاية، لكنه استطاع تحقيق انتصار في نزاله الأول خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، وبقي أمامه عقبة البولندي ماريوس واش، حتى يشق طريقه صوب نزال "القرن" ضد مواطنه أنطوني جوشوا، الذي يسعى إلى استعادة أمجاده في الوزن الثقيل.