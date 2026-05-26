فيوري متوعداً جوشوا: لن تصمد وسأنهيك بالضربة القاضية

- تايسون فيوري يتوعد أنطوني جوشوا بالضربة القاضية في نزال "القرن" المنتظر في نوفمبر، مؤكداً أنه سيحقق الفوز أمام الجميع. - فيوري يصف جوشوا بالجبان بعد صمته أمام التحدي المباشر، ويشير إلى أن الانتصار عليه لن يضيف لمسيرته المهنية، لكنه ملتزم بإسقاطه. - فيوري يبرز نقطة ضعف جوشوا في عدم حماية وجهه، ويؤكد تفوقه في السرعة والملاكمة، متعهداً بإعادته لمكانه الطبيعي في النزال القادم.

توعد الملاكم البريطاني العملاق تايسون فيوري (37 عاماً) مواطنه أنطوني جوشوا بالضربة القاضية قبل نزال "القرن"، الذي انتظرته جماهير رياضة "الفن النبيل" لمدة 10 سنوات، وسيقام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقال تايسون فيوري في تصريحاته لمجلة ذا رينغ المتخصصة بأخبار المُلاكمة، الاثنين: "في نزالي الماضي ضد أرسلان بيك محمدوف، تمنى جوشوا وفريقه تعرضي للضرب وسقوطي، لكنني نجوت بصعوبة، وهو ما جعلهم يوافقون على خوض المواجهة ضدي، وبعدما تمكنت الآن من هزيمة أحد المصنفين عالمياً، شعروا بأن عليهم الإيفاء بكل وعودهم التي أطلقوها خلال السنوات الماضية".

وتابع فيوري: "لقد خذل جوشوا نفسه عندما وجهت له التحدي بشكل مباشر، بعد فوزي على أرسلان بيك محمدوف، والجميع شاهد كيف صمت، ويشعر الآن بالتوتر والترقب، قبل خوض نزال القرن، الذي ينتظره الجميع، لأننا وقّعنا على العقود، ولا شيء يقوله الآن لوسائل الإعلام، لأنه باختصار عبارة عن شخص جبان".

رياضات أخرى أوسيك يحتفظ بألقابه العالمية بعد فوزه على فيرهوفن بالضربة القاضية

وأوضح: "الانتصار على جوشوا لن يفيد مسيرتي المهنية بشيء نهائياً، لكن الجميع يتوقع مني الفوز عليه، لأنني المرشح الأوفر حظاً، والعالم بأسره يتوقع مني التفوق عليه، رغم أنه يسعى إلى الشهرة وسيحاول تحقيق شيء ما أمامي، لكنني أتعهد أمام الجميع، بأنه لن يصمد أمامي وسأعمل على إسقاطه بالضربة القاضية أمام أعين الجميع".

وختم تايسون فيوري حديثه: "لديه نقطة ضعف واضحة، وهي عدم قدرته على حماية وجهه، وسأكيل له اللكمات القوية في تلك المنطقة، لأنني أسرع منه وأفضل منه في الملاكمة، وسأعمل على إعادته لمكانه الطبيعي، ولن يستطيع نهائياً أن يقف أمامي، لأنه يعرف ما سينتظره في شهر نوفمبر القادم مهما حاول خوض المعسكرات التدريبية".