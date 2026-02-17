فيوري: مأساة جوشوا دفعتني للعودة إلى الملاكمة

- تايسون فيوري يعيد النظر في اعتزاله بعد حادث أنطوني جوشوا المأساوي في نيجيريا، ويقرر العودة إلى الحلبات بعد غياب 15 شهراً، حيث يستعد لمواجهة الروسي أرسلان بك محمدوف في أبريل المقبل. - فيوري يؤكد أن الخسارة أمام أولكسندر أوسيك منحته فترة راحة طويلة، لكنه يظل شغوفاً بالملاكمة، ويؤجل مواجهته مع جوشوا حتى يتعافى الأخير من إصاباته النفسية والجسدية. - يصرح فيوري بأن النزال القادم هو الأهم، ويؤكد أن الاعتزال لا يناسبه، مشدداً على أهمية استغلال كل لحظة في الحياة لتحقيق الألقاب.

كشف المُلاكم البريطاني العملاق، تايسون فيوري (37 عاماً)، أن مأساة مواطنه أنطوني جوشوا، الذي تعرض لحادث سير مميت في نيجيريا، جعلته يُعيد حساباته حول مسألة اعتزاله، وقراره الشهير بالعودة مرة أخرى إلى الحلبات، بعدما بقي بعيداً لمدة عام كامل عن خوض أي مواجهة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الثلاثاء، أن تايسون فيوري يستعد في الفترة الحالية، لخوض مواجهة صعبة ضد منافسه الروسي أرسلان بك محمدوف، في الـ11 من شهر إبريل/ نيسان القادم، على ملعب توتنهام في العاصمة لندن، لينهي صاحب الـ37 عاماً غيابه عن الحلبات، الذي استمر لمدة 15 شهراً. وقال فيوري في تصريحاته، التي نقلتها الصحيفة البريطانية: "لقد سمعت بخبر حادث السير الذي وقع لأنطوني جوشوا في نيجيريا، وبدأت أتابع وسائل الإعلام، لأنني شعرت حينها بأن الحياة أقصر مما يظنه أي شخص في العالم، وحينها أدركت أن عليّ التوقف عن المكابرة وعدم الاستماع لنصائح مُحيطي، الذي حاول جعلي أتراجع عن فكرة اعتزالي".

وأكد فيوري في حديثه أن الخسارة أمام منافسه الأوكراني أولكسندر أوسيك في مواجهتين متتاليتين جعلته يحصل على فترة راحة طويلة، لكنه طالما أحب رياضة المُلاكمة، مُضيفاً: "هذه الرياضة تُحبني، وأنا مُغرم بها، وبالنسبة للمواجهة التي كنت أخطط لها ضد أنطوني جوشوا، فإنني أعلن عن تأجيلها حالياً، حتى يتعافى من جميع الإصابات التي تعرض لها في الحادث المميت، بالإضافة إلى قدرته على العودة، وبخاصة أنه يعاني نفسياً، بعدما فقد أعزّ صديقين له".

وختم تايسون فيوري حديثه: "بالنسبة لي، إن النزال في شهر إبريل القادم هو الأساس الآن، ولن أدخل في تفاصيل أي مواجهة طالما دخلت المعسكر الإعدادي، لأنني سأواجه ملاكما لم يخسر نهائياً حتى الآن في مسيرته، وسأعمل كل ما في وسعي على استغلال كل لحظة من الآن فصاعداً، لأن الاعتزال لا يناسبني على الإطلاق، والحلبة شغفي الأول والأخير، وعلى الإنسان عدم تأجيل ما يحبه إلى الغد، لأنه لا يعرف متى يموت، وتعلمت من مأساة جوشوا، لذلك عدت على الفور، وسأعمل على تحقيق الألقاب".