فينيوس ويليامز تعود إلى بطولة أستراليا للتنس بعد غياب

- عودة تاريخية لفينوس ويليامز: تلقت فينوس ويليامز دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة 2026، لتصبح أكبر لاعبة تشارك في غراند سلام بعمر 45 عامًا، متجاوزة الرقم القياسي السابق لليابانية كيميكو داتي. - إنجازات مبهرة: فينوس، التي خسرت نهائي أستراليا المفتوحة مرتين، فازت بويمبلدون خمس مرات وأميركا المفتوحة مرتين، وحققت نجاحات في الزوجي مع شقيقتها سيرينا. - حماس وتقدير: أعربت فينوس عن حماسها للعودة إلى أستراليا، بينما وصفها مدير البطولة كريغ تيلي بأنها أسطورة ملهمة في عالم التنس.

تلقت لاعبة التنس الأميركية المخضرمة، فينوس ويليامز (45 سنة)، دعوة رسمية للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، التي ستنطلق يوم 18 يناير/كانون الثاني الحالي وتستمر حتى الأول من شهر فبراير/شباط 2026.

وستعود النجمة الأميركية فينوس ويليامز بهذه الدعوة إلى البطولة التي تغيب عنها منذ عام 2021، لتُصبح اللاعبة الأكبر سناً التي تُشارك في بطولة غراند سلام، متجاوزة الرقم القياسي السابق والذي كانت تمتلكه اليابانية كيميكو داتي التي كان عمرها 44 عاماً عندما خسرت في الدور الأول من منافسات بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2015.

وقالت ويليامز بعد تلقيها دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة في تصريحات أمام الإعلاميين "أنا متحمسة للعودة إلى أستراليا ولدي رغبة كثيرة في المنافسة خلال الصيف الأسترالي. لدي الكثير من الذكريات المذهلة هناك وأنا ممتنة لفرصة العودة إلى مكان يعني كثير في مشواري"، كما قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تيلي في مؤتمر صحافي "فينوس أسطورة حقيقية ورائدة في رياضتنا، وهي مصدر إلهام لنا جميعًا. يسعدني رؤيتها تعود إلى الملاعب في كل من بطولة هوبارت الدولية وبطولة أستراليا المفتوحة".

وسبق أن فازت فينوس ويليامز، التي خسرت نهائي أستراليا المفتوحة مرتين عامي 2003 و2017، بلقب بطولة ويمبلدون خمس مرات وأميركا المفتوحة مرتين، وفي أستراليا المفتوحة خسرت ويليامز نصف النهائي في 2001 وتأهلت إلى ربع النهائي ست مرات، كما فازت بلقب الزوجي أربع مرات في 2001 و2003 و2009 و2010 إلى جانب شقيقتها الصغرى سيرينا، وتُوجت بلقب الزوجي المختلط إلى جانب جاستن غيملستوب في عام 1998.