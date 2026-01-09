فينيسيوس يُطالب بركلة جزاء أمام أتلتيكو مدريد... الشريف يحسمها

- فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، احتج على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية. - في الدقيقة 65، طالب لاعبو ريال مدريد بركلة جزاء بعد عرقلة فينيسيوس من قبل مدافع أتلتيكو، دافيد هانكو، لكن الحكم رفض الاعتراضات وأكد صحة قراره. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن فينيسيوس حاول البحث عن اصطدام بمدافع أتلتيكو، وأن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحاً.

احتجّ نجم نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه في مواجهة "الديربي" أمام غريمه أتلتيكو مدريد، مساء الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، المقامة حالياً في السعودية.

وطالب نجوم ريال مدريد في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، باحتساب ركلة جزاء لصالحهم، بعدما تعرّض البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى العرقلة من قبل مدافع الغريم التاريخي، أتلتيكو مدريد، دافيد هانكو، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب مؤكداً أنّ قراره صحيح بعدم وجود مخالفة، رغم اعتراض الجهاز الفني للفريق الملكي.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه بقوله: "قاد فينيسيوس هجمة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 65، إذ دخل منطقة الجزاء ملاحقاً من قبل دافيد هانكو، والكرة تتدحرج باتجاه مدافع أتلتيكو مدريد، ما دفع البرازيلي إلى مدّ قدمه اليمنى وتعديل مسار الكرة لإبعادها عن منافسه، والكرة تحركت بعيداً عن اللاعبين المتنافسين، اللذين يتحركان بسرعة سعياً للوصول إلى الكرة".

وتابع: "قام فينيسيوس باستخدام رأس قدمه اليمنى، ليقوم بعملية انزلاق على الأرض، في محاولة للتخفيف من حركته باحثاً عن اصطدام بمدافع أتلتيكو مدريد، الذي كان يسعى بشكلٍ جدي للتحرك بشكل مستقيم نحو الكرة، والالتحام حدث على مستوى الفخذ أولاً، ثم ذهبت القدم والساق اليمنى للبرازيلي مرتفعة للأعلى، لتصطدم بالقدم اليمنى لدافيد هانكو، التي كانت قدم ارتكاز، وسقط اللاعبان داخل منطقة الجزاء، ولا وجود هنا لمخالفة عرقلة، لأن مدافع أتلتيكو مدريد لم يتحرك نحو البرازيلي، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء لريال مدريد، وما حدث كان في إطار المنافسة، ومهاجم الفريق الملكي، هو من بحث عن ركلة جزاء".