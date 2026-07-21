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فينيسيوس يُثير الجدل بعد عملية مفاجئة في وجهه

بعيدا عن الملاعب
مدريد

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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21 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 22:18 (توقيت القدس)
فينيسيوس خلال مواجهة النرويج في المونديال، 5 يوليو 2026 (باولو دياز/Getty)
فينيسيوس خلال مواجهة النرويج في المونديال، 5 يوليو 2026 (باولو دياز/Getty)
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- أثار فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل وريال مدريد، جدلاً واسعاً بعد خضوعه لعملية تجميلية في وجهه، مما جعل التعرف عليه صعباً بسبب التغير الكبير في ملامحه.

- ظهوره مع شريكته بعد العملية أثار تساؤلات حول غيابه منذ إقصاء البرازيل من كأس العالم 2026، حيث خسروا أمام النرويج في دور الـ16.

- جماهير الرياضة تترقب عودته إلى ريال مدريد، وسط مخاوف من رحيله مجاناً، خاصة أن عقده ينتهي في يونيو 2027 ولم يوقع عقداً جديداً بعد.

أثار نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور الجدل بين جماهير الرياضة ووسائل الإعلام العالمية بعدما أعلن عن خضوعه لعملية جراحية في وجهه، الأمر الذي جعل التعرف إليه أمراً صعباً.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، أن فينيسيوس جونيور ظهر مع شريكته، لكن الجدل انطلق مباشرة بسبب التغير الكبير في ملامح وجه مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الذي عُرف أين اختفى خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ إقصاء البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، عقب الخسارة على يد النرويج بهدفين مقابل هدف في دور الـ16.

وأظهرت الصورة خضوع فينيسيوس جونيور لعملية تجميلية في ذقنه، وهي شائعة بين مشاهير الفن، لأنها تعمل على إبراز الذقن وتحديد شكله، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحسين ملامح الوجه، وهو ما حدث بالضبط مع مهاجم ريال مدريد، الذي لم تعرفه الجماهير في البداية بسبب التغير الكبير في ملامحه.

فينيسيوس خلال مواجهة النرويج في كأس العالم، 5 يوليو 2026 (ريتش غرايسل/Getty)
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وتترقب جماهير الرياضة موعد عودة فينيسيوس جونيور إلى نادي ريال مدريد، الذي يستعد لحسم مصير مستقبل النجم البرازيلي الذي لم يوقع حتى الآن على عقده الجديد، الأمر الذي يجعل مسألة البقاء تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو أمراً بالغ الصعوبة، لأن إدارة الفريق الملكي أصبحت متخوفة من مسألة رحيل الجناح الأيسر بشكل مجاني، خاصة أن عقده ينتهي في شهر يونيو/حزيران عام 2027.

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