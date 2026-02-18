فينيسيوس يوجه رسالة ضد العنصرية: العنصريون قبل كل شيء جبناء

- شهدت مباراة ريال مدريد وبنفيكا حادثة عنصرية أثارت جدلاً، حيث أوقف الحكم المباراة بعد شكوى فينيسيوس جونيور من تعرضه لإهانة عنصرية من اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، مما أدى إلى مشاحنات بين الطاقم الفني للفريقين. - فينيسيوس جونيور انتقد العنصرية عبر حسابه على إنستغرام، واصفاً العنصريين بالجبناء الذين يختبئون خلف الآخرين، مشيراً إلى أن ما حدث ليس جديداً عليه أو على أسرته. - أعرب فينيسيوس عن استيائه من تلقيه بطاقة صفراء بسبب احتفاله بالهدف، معتبراً أن الإجراءات المتخذة لم تكن فعّالة، مؤكداً على ضرورة مواجهة العنصرية رغم فوز فريقه.

رد النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 سنة)، على العنصرية التي تعرض لها في مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي، في إطار ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، في قضية أثارت جدلاً كبيراً في الساعات الماضية.

وشهدت مواجهة ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي حادثة عنصرية بحسب ما ذكره فينيسيوس لحكم المواجهة الفرنسي، فرانسوا ليتكسييه، الذي أوقف المواجهة وفعّل البروتوكول الخاص بالعنصرية بعد الهدف الذي سجله البرازيلي، فينيسيوس جونيور، وتسبب احتفال الدولي البرازيلي بالهدف الذي سجله في الدقيقة الـ50 من اللقاء الذي احتضنه ملعب النور في لشبونة، في استفزاز الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني الذي دخل معه في صدام قوي، لِيُنذِر الحكم اللاعب البرازيلي، في الوقت الذي اشتكى فيه فينيسيوس للحكم من أن اللاعب الأرجنتيني وجّه له لفظاً عنصرياً.

وتصاعدت وتيرة الأحداث بعد دخول أعضاء الطاقم الفني من الجانبين في مشاحنات، في الوقت الذي تداخل فيه المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو والمدرب الإسباني، ألفارو أربيلوا، مدربا الفريقين، في الصورة مع ارتباك المشهد، ليستأنف الحكم المباراة بعد دقائق من توقفها مع تقدم فريق الميرينغي في المواجهة بهذا الهدف الذي سجله النجم البرازيلي في الشوط الثاني من المباراة.

ووجه فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني رسالة قوية ضد العنصرية بعد نهاية المباراة، وكتب عبر حسابه في موقع إنستغرام وقال: "العنصريون، قبل كل شيء، جبناء. إنهم يغطون أفواههم بقمصانهم ليُظهروا مدى ضعفهم. لكنهم يحظون بحماية الآخرين الذين، نظرياً، مُلزمون بمعاقبتهم. ما حدث اليوم ليس جديداً عليّ أو على أسرتي".

وتابع البرازيلي فينيسيوس رسالته، قائلاً: "تلقيت بطاقة صفراء لمجرد احتفالي بهدف. ما زلت لا أفهم السبب. من جهة أخرى، كان مجرد تطبيق خاطئ للإجراءات لم يُجدِ نفعاً. لا أحب أن أكون طرفاً في مثل هذه المواقف، خصوصاً بعد فوز كبير، وفي وقت كان من المفترض أن تتصدر فيه أخبار ريال مدريد العناوين، لكنه أمر ضروري في النهاية".