فينيسيوس ينصح لامين يامال: دعنا نتحد لمحاربة العنصرية

وجه نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، دعوة مباشرة إلى مهاجم الغريم برشلونة، لامين يامال، من أجل الاتحاد ضد العنصرية في الملاعب، بعد الأحداث التي شهدتها المواجهة الودية، التي جمعت بين إسبانيا ومصر، وهتافات بعض الجماهير في ملعب إسبانيول ضد المسلمين.

وأشاد فينيسيوس جونيور، بالنجم الإسباني لامين يامال، الذي أدان الهتافات المعادية للمسلمين في المواجهة الودية، التي أقيمت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مضيفاً في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: "الأمر يعتبر معقدا عندما نتحدث عن هذا الأمر، وهناك الكثير من الأشياء التي تحدث، وأريد منه التعاون والاتحاد في مواصلة كفاحنا ضد العنصرية".

وتابع مهاجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد: "من المهم أن لامين يامال تحدث عن العنصرية، التي حدثت خلال المباراة الودية، لأنه ربما يساعد الآخرين، نحن مشهورون ولدينا الأموال ويمكننا الموازنة بين تلك الأمور بشكل جيد، لكن الفقراء والسود في كل مكان يعانون بكل تأكيد أكثر منا من هذه المشكلة المنتشرة في العالم، لذلك علينا التكاتف معاً، اللاعبون الذين لديهم صوت قوى".

وختم نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، حديثه: "أنا لا أقول إن إسبانيا وألمانيا والبرتغال دول عنصرية، لكن هناك الكثير من العنصريين فيها وفي البرازيل وفي باقي البلدان أيضاً، لكننا إذا قاومنا الأمر معاً أعتقد أن ذلك من شأنه ألا يعرض اللاعبون والناس في المستقبل لمثل تلك المواقف".