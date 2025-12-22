فينيسيوس يعيد أزماته مع ريال مدريد إلى الواجهة

شهدت علاقة ريال مدريد الإسباني ونجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور تطوراً مثيراً رغم الانتصار الذي حققه النادي الملكي على إشبيلية، مساء السبت، في الدوري الإسباني، حيث غادر البرازيلي الميدان تحت وابلٍ من صفارات الاستهجان من جماهير فريقه التي لم تكن راضية عن مستواه ودوره في المباراة، ليكون هدفاً مباشراً لانتقاداتها، ما يؤشّر على دخول العلاقة مرحلة معقدة للغاية، بعد التطور الذي حصل عقب مباراة الكلاسيكو، عندما ظهر اللاعب غاضباً من قرار المدرب تشابي ألونسو استبداله، وبدل التوجه إلى دكة الاحتياط، اختار العودة إلى حجرات الملابس، قبل أن يتدارك الموقف ويعود لمتابعة المباراة إلى جانب بقية العناصر الاحتياطيين.

وتبدو القطيعة هذه المرة أعمق من السابق، بحسب مصادر إعلامية إسبانية، فاللاعب البرازيلي كان غاضباً من قرار المدرب تغييره في المباراة الأخيرة، ما عرضه لصفارات الاستهجان وردّة الفعل سريعاً بتغيير صورته بقميص ريال مدريد على منصة إنستغرام بصورته بزي منتخب بلاده، وهو تصرّف اعتبره الإعلامي الإسباني رداً من اللاعب على ما تعرض له في الفترة الأخيرة من هجومات متواصلة. وتصدر ملف اللاعب البرازيلي معظم الصحف الإسبانية، حيث ذكرت صحيفة ماركا المعروفة بقربها من النادي الملكي: "لا يبدو أن عام 2025 سينتهي نهايةً سعيدةً لفينيسيوس، الذي لا يزال بعيداً عن الاستمتاع بعلاقة ودية مع جماهير ريال مدريد ومدربه، فقد كانت صيحات الاستهجان الموجهة إلى البرازيلي متكررة، وتعكس سلوكه هذا الموسم".

وأضافت الصحيفة نفسها: "كما شكّلت إيماءات فينيسيوس تجاه تشابي ألونسو خلال مباراة الكلاسيكو نقطة تحوّل، لكن حوادث أخرى أثارت استياء جماهير البرنابيو، إذ لم يرقْ جماهيرَ ريال مدريد ضحكُ البرازيلي على مقاعد البدلاء بعد هدف تالافيرا (2-3) في لقاء الكأس، وهم لا يغفرون له هذا التصرف، الذي اقترن بمردود غير مقنع على أرض الملعب. كما أن سلسلة الـ14 مباراة من دون تسجيل لا تُساعد فينيسيوس على استعادة ثقة جماهير البرنابيو. أما الخطوة الأخيرة، وهي حذف صورته بقميص ريال مدريد من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي ليست سوى حلقة جديدة في الصراع بين فينيسيوس والجماهير، علاوة على ذلك، لم يُجدد البرازيلي عقده حتى الآن".

ومن الواضح أن النجم البرازيلي يمرّ بمرحلة هي الأصعب في مسيرته مع ريال مدريد تزامناً مع خطف الفرنسي كيليان مبابي الأضواء منذ الموسم الماضي، وأصبح الرقم الأهم في الفريق بحصاد مميز على جميع المستويات، ومن ثم، أصبح اللاعب المفضل لدى الجماهير، خاصة أن كل الانتصارات تقريباً أصبحت مرتبطة بما يقدمه هذا اللاعب. واعتبرت صحيفة آس الإسبانية بدورها بأن الوقت قد حان من أجل اتخاذ قرارات حاسمة في ريال مدريد تهم مصير المدرب، ولكن أيضاً تصرفات بعض اللاعبين، وهي مواقف اشتركت فيها مع صحيفة سبورت أيضاً، حيث طاولت الانتقادات اللاعب البرازيلي الذي تعقد وضعه مع تواضع مستوى الفريق فنياً في معظم المباريات والصعوبات التي وجدها من أجل تحقيق الانتصارات في مختلف المسابقات، ذلك أن إضافة فينيسيوس كانت محدودة للغاية بعد مواسم كان خلالها يصنع انتصارات الفريق والخطر الأول على دفاعات المنافسين، ذلك أن دوره في المباريات الأخيرة اقتصر على صناعة بعض الأهداف مثل الثنائية في مرمى أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

ومن شأن هذه الانتقادات أن تدفع إدارة النادي إلى التحرك بحثاً عن تسوية نهائية لأزمة اللاعب البرازيلي حتى لا يتأثر الفريق بكل ما يحدث بسبب ما يثيره فينيسيوس من مشكلات مستمرة، أحرجت المدرب تشابي ألونسو في العديد من المناسبات. وبعد أن عاش مواسم في ظلّ نجومية الفرنسي كريم بنزيمة الذي خطف الأضواء وحصد جائزة أفضل لاعب في عام 2022 رغم تألق البرازيلي، بات فينيسيوس يعيش الآن في ظل لاعب فرنسي آخر، ذلك أنه كان النجم الأول لدى جماهير النادي، وكان قريباً من الفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2024 وحل وصيفاً، والآن تراجعت مكانته داخل الفريق، وطبعاً أثّر ذلك سلباً على وضعه لدى الجماهير التي تعتقد أن اللاعب البرازيلي لم يعد يفكر في مصلحة الفريق، بل يهتم بمشكلاته الشخصية، مثلاً دخوله في صراعات في العديد من المناسبات مع المدافعين أو الجماهير المنافسة ما يؤثر على تركيز رفاقه.

وستكون الأيام المقبلة حاسمة في مصير العديد من الأطراف، بداية بالنجم البرازيلي الذي سيكون مطالباً بحسم موقف من تجديد العقد مع النادي الملكي باعتبار أن ريال مدريد لن يقبل أن يكون في موقف ضعف مع نجمه البرازيلي، ويريد الحصول على توقيعه في أسرع وقتٍ لوضع الخطط الخاصة بدعم الفريق مستقبلاً بأسماء جديدة، كما أن استمرار البرازيلي أساسياً في صفوف الفريق لم يعد مؤكداً أمام الضغط الذي يجده، فبعد أن كان هدفاً لصفارات المنافسين، بات الآن هدفاً لجماهير فريقه، ومن ثم سيكون من الصعب عليه التألق، وقد يُساعده توقف نشاط الدوري الإسباني على تدارك الموقف نسبياً بحثاً عن التعويض واستعادة مكانته، خاصة أن فريقه سيعود إلى المنافسات الرسمية من بوّابة كأس السوبر، التي قد تكون بوّابته في سبيل مصالحة الجماهير، ودخول النصف الثاني من الموسم من الباب الكبير.