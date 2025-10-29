فينيسيوس يعتذر من جماهير ريال مدريد: العاطفة تغلبت عليّ

- فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، يعتذر علنياً لجماهير الفريق بعد غضبه وتصريحاته المثيرة للجدل خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، حيث أكد التزامه بمواصلة النضال من أجل مصلحة الفريق. - في رسالته عبر مواقع التواصل، أعرب فينيسيوس عن أسفه لزملائه والنادي والرئيس، مشيراً إلى أن شغفه للفوز أحياناً يتغلب عليه، مؤكداً حبه للنادي واستمراره في تقديم الأفضل. - تصريحات فينيسيوس أثارت انتقادات حادة وتوقعات بفرض عقوبات، لكنه أغلق الباب أمام الشائعات حول مغادرته الفريق.

قدم نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، اعتذاراً علنياً من جماهير الفريق الملكي عن تصرفه الذي أثار الكثير من الجدل، بعد حالة الغضب التي انتابته والكلام الذي تفوه به أثناء خروجه من مواجهة الكلاسيكو التي فاز فيها "الميرينغي" على غريمه التاريخي برشلونة بهدفين مقابل هدف في ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات "الليغا".

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية رسالة الاعتذار التي نشرها فينيسيوس جونيور على حساباته في مواقع التواصل اليوم الأربعاء، وكتب فيها: "العاطفة تغلبت عليّ، أرغب دائماً في الفوز ومساعدة ريال مدريد، وأعد الجميع بمواصلة النضال في كل ثانية من أجل مصلحة الفريق، كما فعلت منذ يومي الأول هنا. أريد اليوم أن أعتذر من جميع مشجعي ريال مدريد عن ردة فعلي أثناء استبدالي في الكلاسيكو".

وتابع فينيسيوس جونيور في بيان اعتذاره: "أود أن أقدم اعتذاري لزملائي في الفريق والنادي وللرئيس. أحياناً يتغلب عليّ شغفي، لأنني دائماً أسعى إلى تحقيق الفوز ومساعدة ريال مدريد، وطبيعتي التنافسية تنبع من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله، وأعدكم بمواصلة النضال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال، كما فعلت دائماً منذ يومي الأول"، ليغلق البرازيلي الباب أمام وسائل الإعلام العالمية، التي توقعت أنه سيغادر الفريق بسبب المشكلة التي افتعلها في مواجهة "الكلاسيكو".

ويُذكر أن فينيسيوس جونيور دخل في نوبة غضب حادة بعدما قرر المدرب تشابي ألونسو إخراجه قبل نهاية مواجهة الكلاسيكو، إذ أطلق عدة تصريحات أثناء مغادرته الملعب نحو غرفة تغيير الملابس، أبرزها أنه لا يريد البقاء ويفضل الرحيل، الأمر الذي جعل البرازيلي عرضة لانتقادات حادة من قِبل جماهير الفريق الملكي، فيما توقع العديد من المتابعين لجوء إدارة "الميرينغي" لفرض عقوبات عليه.