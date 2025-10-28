فينيسيوس يضع شرطه الصريح ويربط مستقبله في ريال مدريد بتشابي ألونسو

- تشهد العلاقة بين مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، واللاعب فينيسيوس جونيور توتراً منذ كأس العالم للأندية، حيث شعر اللاعب بتراجع مكانته الأساسية مقارنة بفترة المدرب السابق أنشيلوتي. - رغم بقاء فينيسيوس مع الفريق، إلا أنه غير راضٍ عن وضعه الحالي، خاصة بعد استبداله في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، مما زاد من استيائه تجاه قرارات المدرب. - فينيسيوس أبلغ وكيله برغبته في الرحيل إذا لم يُعتبر لاعباً أساسياً، ويظل مصراً على عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 2027 إذا استمر الوضع الحالي.

تمرّ العلاقة بين مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، تشابي ألونسو (43 عاماً)، ولاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، بفترة توتّر واضحة، وبحسب تقرير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن الخلاف بين الطرفين يعود إلى فترة كأس العالم للأندية، حين أدرك النجم البرازيلي أن مكانته الأساسية التي كان يحظى بها تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لم تعد مضمونة مع ألونسو.

وفكّر المدرب الإسباني في إبقاء فينيسيوس على مقاعد البدلاء في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، لكن إصابة ترينت ألكسندر-أرنولد أجبرته على تعديل خططه، وهو أمر لم يغب عن ذهن اللاعب. وكشفت الإذاعة في تقريرها أيضاً أن فينيسيوس أبلغ وكيل أعماله في أواخر الصيف الماضي، برغبته في الرحيل عن ريال مدريد، إذا لم يعتبره تشابي ألونسو لاعباً لا غنى عنه في تشكيلته.

ورغم بقائه مع الفريق، فإن البرازيلي لاحظ أنه لم يعد ضمن الأسماء الثابتة في التشكيل الأساسي، على عكس الهداف الفرنسي كيليان مبابي، وهو ما لا يتفهمه، إذ يرى أنه ينفذ تعليمات مدربه الدفاعية بالشكل المطلوب، لكن استبداله في الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة، بسبب تراجع مساهمته الدفاعية، أثار استياءه بشدة. وتشير التقارير إلى أن فينيسيوس ما زال مصرّاً على عدم تجديد عقده، الذي ينتهي في عام 2027، إذا استمر تشابي ألونسو في عدم اعتباره أحد العناصر الأساسية في مشروع ريال مدريد.