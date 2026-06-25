فينيسيوس يرقص السامبا على إيقاع أرقام "الظاهرة" في المونديال

- قاد فينيسيوس جونيور منتخب البرازيل للفوز على اسكتلندا بثلاثة أهداف نظيفة في كأس العالم 2026، مسجلاً هدفين في المباراة، ليصبح أول برازيلي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات منذ رونالدو في 2002. - أصبح فينيسيوس خامس لاعب برازيلي يحقق هذا الإنجاز، معادلاً إنجازات لاعبين مثل جارزينيو وروماريو ورونالدو وريفالدو، ورفع رصيده إلى سبع مساهمات تهديفية في كأس العالم. - يسعى فينيسيوس لتحقيق لقب المونديال مع مدربه كارلو أنشيلوتي، مستلهماً من النجاحات السابقة للبرازيل في البطولات التي سجل فيها لاعبون في جميع مباريات دور المجموعات.

خطف نجم منتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، الأنظار إليه بعدما قاد كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى حسم المواجهة ضد اسكتلندا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ولعب فينيسيوس جونيور على أخطاء مدافعي منتخب اسكتلندا، بعدما استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة، قبل أن يضع الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، عقب هروبه من الرقابة المفروضة عليه، ما جعله يدخل تاريخ منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم، وفق ما ذكرته شبكة سكواكا البريطانية للإحصائيات الرياضة.

وأكدت الشبكة البريطانية أن فينيسيوس جونيور أصبح أول لاعب برازيلي يسجل في جميع مواجهات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم، منذ الظاهرة رونالدو خلال مونديال 2002، الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان، أمام تركيا والصين وبلجيكا، قبل أن يصعد إلى منصة التتويج ويحتفل باللقب الخامس في تاريخ راقصي "السامبا".

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وبات فينيسيوس خامس لاعب في تاريخ البرازيل، يسجل في جميع مباريات منتخب بلاده بدور المجموعات في المونديال، ورفع رصيده إلى سبع مساهمات تهديفية في سبعة لقاءات لعبها في كأس العالم عبر مسيرته الدولية، حيث نجح صاحب الـ25 عاماً في معادلة إنجاز حققه أربعة لاعبين من قبل هم: جارزينيو في 1970، وروماريو في 1994، ورونالدو وريفالدو في نسخة 2002.

وفي الثلاث نسخ السابقة من بطولات كأس العالم، التي سجل فيها لاعب برازيلي في جميع مواجهات دور المجموعات، نجح أبناء السيليساو في حسم لقب المونديال، وهو الإنجاز الذي يسعى فينيسيوس جونيور لتحقيقه، برفقة مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي سيدخل تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه إن فعلها في هذه النسخة الحالية.