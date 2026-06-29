فينيسيوس يذرف الدموع قبل لقاء اليابان: النجمة السادسة تأخرت كثيراً

- فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، تأثر برسالة جدته نيلزا، التي كانت جزءاً كبيراً من طفولته، مؤكداً على أهمية العائلة في نجاحه، حيث قال: "فعلوا كل شيء لتحقيق حلمي". - قاد فينيسيوس منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، مسجلاً أربعة أهداف في ثلاث مباريات، مشيراً إلى الطموح الكبير للفريق لاستعادة المجد العالمي، وأشاد بدور المدرب أنشيلوتي في تعزيز الثقة والأداء. - أكد فينيسيوس على أهمية معركته ضد العنصرية، قائلاً: "ما أحققه خارج الملعب أهم من داخله"، مشدداً على رغبته في أن يكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.

ترك فينيسيوس جونيور (25 عاماً) واحدة من أكثر الصور الإنسانية في كأس العالم 2026 خارج أرض الملعب، بعدما تأثر نجم ريال مدريد خلال ظهوره في البرنامج التلفزيوني البرازيلي "دومينغاو كوم هوك"، الاثنين، بعد سماعه رسالة جدته نيلزا، الشخصية التي شكّلت جزءاً كبيراً من طفولته، وما زال مرتبطاً بها في كل مراحل مسيرته.

وفي لحظة مفعمة بالعاطفة، لم يتمالك فينيسيوس جونيور دموعه أثناء الحديث عن طفولته، قائلاً: "إنها شخصية مميزة جداً لأن والدي كان يعيش بعيداً، لذلك نشأت مع والدتي وإخوتي وجدتي"، وأضاف النجم البرازيلي: "لم أعد أجد الكلمات. لقد أثّرت في حياتي كثيراً. أعلم أن اللحظة ستأتي حين يرحل الأحباء، لذلك أحرص على الاستمتاع بكل لحظة معها".

وأشار نجم ريال مدريد إلى أن دعم عائلته كان أساس وصوله إلى ما هو عليه اليوم، قائلاً: "فعلوا كل شيء من أجل أن أحقق حلمي، ورؤيتها سعيدة لا يقدّر بثمن"، وعلى الصعيد الرياضي، تحدث فينيسيوس عن قيادته لمنتخب البرازيل في مرحلة مميزة من كأس العالم، إذ سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات، مؤكداً أن المنتخب يعيش حالة من الطموح الكبير نحو استعادة المجد العالمي، وقال: "نحن جيل يعمل بجد لإعادة البرازيل إلى القمة. النجمة السادسة تأخرت كثيراً، وتعلمنا الكثير خلال السنوات الماضية".

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كما أشاد بدور المدرب كارلو أنشيلوتي في صنع أجواء إيجابية داخل المنتخب، موضحاً أن منح اللاعبين الحرية والثقة، كان له تأثير كبير على الأداء، إلى جانب وجود عناصر خبرة مثل نيمار وكاسيميرو وماركينيوس، مقابل بروز جيل شاب بقيادة إندريك وغيرهم. وتطرق فينيسيوس أيضاً إلى قضايا خارج الملعب، مؤكداً أن معركته ضد العنصرية لا تقل أهمية عن إنجازاته الرياضية، قائلاً: "ما أحققه خارج الملعب أهم من داخل الملعب، لأنه يساعد الكثير من الناس. أريد أن أكون مصدر إلهام للأجيال القادمة حتى لا تعاني مما عانيناه". ويواجه منتخب البرازيل نظيره الياباني، اليوم الاثنين، في دور الـ 32 لكأس العالم، في اللقاء الذي سيقام عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس المحتلة.