فينيسيوس يحصد ثمار الانضباط ومساعدة المجموعة في ريال مدريد

- فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، تعلّم من الانتقادات السابقة ونجح في تحسين تركيزه، مما ساعده على تجنب المشاكل مع الجماهير وتقليل البطاقات الصفراء. - في مواجهة خيتافي، أظهر فينيسيوس هدوءاً وتركيزاً، مما أدى إلى طرد لاعبين من الفريق المنافس، وساهم في فوز ريال مدريد بثلاث نقاط مهمة في الليغا. - تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، تجاوز فينيسيوس محنته السابقة وركز على تقديم المساعدة لزملائه، سواء عبر التمريرات أو تسجيل الأهداف، بعيداً عن المشاحنات.

استطاع نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً) تعلم درسه جيداً، بعدما تلقى سيلاً من الانتقادات الحادة، نتيجة عدم قدرته على التركيز في المواجهات، والدخول دائماً في مشاكل مع الجماهير، التي كانت تنجح دائماً في استفزازه، ما جعله عُرضة لتلقي البطاقات الصفراء، وعدم قدرته على تسجيل الأهداف أو صناعتها، أو مساعدة رفاقه في الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، أن فينيسيوس جونيور دخل في الدقيقة الـ 55 من عمر الشوط الثاني في المواجهة، التي انتصر فيها ريال مدريد على مُضيفه خيتافي بهدف نظيف، وتمكن البرازيلي من إيقاع منافسيه في الأخطاء، بفضل الهدوء والتركيز، ما كلّف صاحب الأرض طرد اثنين من لاعبيه، وخسارة ثلاث نقاط مهمة، في رحلتهم بالموسم الحالي من "الليغا".

وتابعت أن فينيسيوس جونيور تعلّم درسه مع ريال مدريد هذا الموسم، بعدما تلقى بطاقة صفراء وحيدة في 11 مباراة لعبها، وكانت بسبب ادعاء قيامه بالتمثيل، وليس بسبب الاحتجاج، الذي شكّل هاجساً للجهاز الفني للفريق الملكي في الموسم الماضي، بعدما أصبح صاحب الـ 25 عاماً عُرضة لهجوم الجميع عليه خارج ملعب سانتياغو برنابيو، وتسبب في تراجع مستواه بشكل كبير للغاية.

وأوضحت أن فينيسيوس جونيور تلقى 11 بطاقة صفراء في موسم 2023-2024 (سبع في الليغا، وثلاث في دوري الأبطال وواحدة في كأس الملك)، ليغيب عن لقاء في الدوري الإسباني، فيما كان الموسم الماضي الأسوأ في مسيرته، بعدما حصل على 16 بطاقة صفراء وأخرى حمراء، وغاب عن المواجهات في أربع مناسبات، نتيجة عقوبات مختلفة، وتم إيقافه مباراتين إضافيتين بسبب الطرد أمام فالنسيا، الأمر الذي جعل مدرب "الميرينغي" السابق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعترف بخطورة ما يمر به البرازيلي حينها.

وختمت الصحيفة تقريرها أن فينيسيوس جونيور استطاع تجاوز محنته، مع المدرب تشابي ألونسو، بعدما أصبح يبتعد بشكل كامل عن الدخول في مشاحنات مع منافسيه أو يرد على استفزازات الجماهير، لأنه تعلّم الدرس جيداً، ووضع هدفاً هذا الموسم بأن عليه خوض المواجهات بعيداً عن إثارة الأزمات، وقيامه بتقديم المساعدة لرفاقه، إما عبر تقديم التمريرات أو تسجيل الأهداف، أو جعل الحُكام يطردون منافسيه، نتيجة قيامهم بالاعتداء عليه وعرقلته.