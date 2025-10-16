فينيسيوس يحاكم في البرازيل بتهمة إزعاج جيرانه

- يُحاكم فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في البرازيل بتهمة إزعاج الجيران بعد تنظيمه حفلاً صاخباً في ريو دي جانيرو للاحتفال بعيد ميلاده، مما أثار غضب السكان بسبب الضوضاء. - المحكمة الجنائية في ريو دي جانيرو تنظر في القضية بعد تقديم شكوى رسمية من أحد السكان للشرطة العسكرية، حيث لم يستجب فينيسيوس لطلبات تقليل الضوضاء. - يواجه فينيسيوس عقوبة السجن من 15 يوماً إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مالية كبيرة، مع جلسة استماع مقررة في السادس من نوفمبر.

يُحاكم نجم نادي ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، في البرازيل، بتهمة إزعاج جيرانه، بعدما قام بتنظيم حفل كبير في مدينة ريو دي جانيرو، من أجل الاحتفال بعيد ميلاده بين 19 و21 يوليو/ تموز الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة غلوبو البرازيلية، أمس الأربعاء.

وأكدت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الخاصة التاسعة في مدينة ريو دي جانيرو، المختصة بالجرائم البسيطة، تنظر في قضية نجم نادي ريال مدريد ومنتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور، الذي أقام حفلة في عقار فاخر مخصص لاستضافة المناسبات الكبيرة، مثل: حفلات الزفاف، والاجتماعات الرسمية، لكن ما فعله صاحب الـ 25 عاماً جلب الكثير من المشاكل، بسبب كمية الضوضاء في الحي، ما أثار غضب السكان، الذين يعيشون بهدوء تام.

وتابعت أن أحد سكان الحي قام بالاتصال مباشرة بالشرطة العسكرية، وقدم شكوى رسمية ضد فينيسيوس جونيور، نتيجة تعمد رفع صوت الموسيقى وصراخ الحاضرين في وقت متأخر من الليل، رغم أن لجنة الحي قامت بالتواصل أكثر من مرة مع نجم ريال مدريد، لكنهم لم يستجيبوا، الأمر الذي جعل أفراد الأمن يحضرون على وجه السرعة، ويطلبون الاحتفال داخل الصالة فقط دون الخروج.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن فينيسيوس جونيور والحاضرين قاموا بالاحتفال بقوة، بعد رحيل الشرطة العسكرية، الأمر الذي جعل المشتكي يلجأ إلى القضاء مباشرة، وستكون الجلسة الاستماعية الأولى في السادس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويواجه نجم ريال مدريد عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 يوماً وثلاثة أشهر أو بغرامة مالية ضخمة، وفق القانون البرازيلي، الذي ينص على ذلك في فقرة إزعاج الآخرين أو سلامتهم.