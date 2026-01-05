فينيسيوس يثير غضب ألونسو مرة أخرى وهذه كواليس القصة

- فينيسيوس جونيور يثير الجدل في ريال مدريد بعد عدم التزامه بالضغط في مباراة ريال بيتيس، مما أغضب المدرب تشابي ألونسو الذي كان يسعى لحسم النتيجة سريعاً. - صحيفة ماركا تكشف عن توجيهات ألونسو الحماسية لفينيسيوس خلال المباراة، حيث طلب منه الاستمرار في الضغط، قبل أن يتم استبداله، لكن اللاعب أظهر تفهماً لقرار المدرب. - فينيسيوس أثار الجدل سابقاً بحذف صورة له بقميص ريال مدريد على "إنستغرام"، لكنه استعاد مكانه الأساسي وساهم في انتصار الفريق رغم غياب كيليان مبابي.

يُواصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إثارة الأزمات داخل فريقه ريال مدريد الإسباني، إذ شهدت المباراة الأخيرة، التي خاضها النادي الملكي أمام ريال بيتيس يوم أمس الأحد، حالة جديدة كان بطلها اللاعب البرازيلي الذي أغضب مدربه الإسباني تشابي ألونسو، بسبب عدم قيامه بالضغط في بعض الفترات من المباراة، وهو تصرف لم يرضِ المدرب الذي أراد من فريقه حسم النتيجة سريعاً لتفادي فقدان النقاط.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الاثنين، أن ألونسو كان غاضباً من تصرفات اللاعب البرازيلي، وظهر المدرب وهو يخاطب النجم البرازيلي قائلاً: "لا تتوقف، واصل الضغط! هيا، هدف أخير، انطلق!"، مشيراً إليه بإيماءات حماسية من المنطقة الفنية، قبل أن يُستبدل اللاعب بعد ذلك بدقائق قليلة، ولكن حسب الصحيفة الإسبانية، فإن فينيسيوس صافح مدربه بعد التغيير من دون أن يكون غاضباً هذه المرة، وظهر مقتنعاً بقرار المدرب أو تفادى التصادم معه مجدداً.

وكان النجم البرازيلي قد أثار جدلاً واسعاً في آخر مباريات مع الفريق قبل التوقف الأخير، إذ كان غاضباً من استبداله من قِبل المدرب، ثم بادر بحذف صورة له بقميص ريال مدريد من حسابه على "إنستغرام"، ووضع بدلاً منها صورة له بقميص منتخب البرازيل، ولكن فينيسيوس لم يفقد مكانه الأساسي في صفوف الفريق إثر عودة النشاط، وساهم في انتصار الملكي في غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي كان يصنع الفارق باستمرار في مختلف المباريات.