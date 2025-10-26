فينيسيوس يثور في وجه ألونسو: غضب واحتجاج يشعلان الكلاسيكو

- فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أبدى غضبه بعد استبداله في الدقيقة 72 من الكلاسيكو ضد برشلونة، معتبراً أنه قدم أداءً رائعاً يستحق البقاء في الملعب. - المدرب تشابي ألونسو قرر استبدال فينيسيوس لتنشيط الهجوم بإدخال رودريغو، مما أثار استياء فينيسيوس الذي رفض مصافحة المدرب وتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس. - فينيسيوس يشعر بالإحباط من قرارات ألونسو المتكررة باستبداله أو جلوسه على دكة البدلاء، رغم اعتقاده بأنه استعاد تألقه في المباريات الأخيرة.

رفض نجم نادي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً) قرار المدرب الإسباني تشابي ألونسو الذي أخرجه قبل نهاية مواجهة الكلاسيكو ضد غريمه برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن فينيسيوس تعرض لصدمة كبرى بعدما شاهد رقمه على لوحة التبديلات في الدقيقة الـ72 من عمر الشوط الثاني في "الكلاسيكو" ضد الغريم برشلونة، ليثور على الفور ضد قرار المدرب تشابي ألونسو الذي أراد تنشيط الشق الهجومي عبر الدفع بالمهاجم البرازيلي الآخر رودريغو، لكن مواطنه خرج عن النص بشكل كبير بسبب نوبة الغضب.

وتابعت أن فينيسيوس وجّه العديد من الكلمات الجانبية التي تنتقد بشكل علني قرار مدربه تشابي ألونسو، لأن البرازيلي يعتقد أنه قدم أداءً رائعاً ضد برشلونة في "الكلاسيكو"، ما دفعه إلى رفض مصافحة المدير الفني والجلوس على مقاعد البدلاء بعد نوبة الغضب الكبيرة التي أبداها أمام جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، ليتوجه بعدها مباشرة صوب غرفة خلع الملابس.

ويُذكر أن المدرب تشابي ألونسو لم يخرج فينيسيوس جونيور للمرة الأولى في المواجهات المحلية والقارية هذا الموسم، بل أصبح يجلسه على دكة البدلاء في بعض الأحيان، أو يقوم باستبداله في الشوط الثاني، وهو ما يرفضه النجم البرازيلي الذي يعتبر أنه استطاع استعادة تألقه، والدليل ما فعله طوال 72 دقيقة ضد الغريم التاريخي برشلونة في مواجهة الكلاسيكو التي جمعت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو.