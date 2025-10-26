فينيسيوس ويامال.. فحوى الحوار الذي أشعل التوتر في شجار الكلاسيكو

- شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة توتراً كبيراً بعد مشادة كلامية بين فينيسيوس جونيور ولامين يامال، حيث اتهم فينيسيوس يامال بتمرير الكرة للخلف ووجه له عبارات حادة، مما زاد من حدة المباراة. - توسع الخلاف ليشمل لاعبين آخرين من برشلونة، حيث احتج فينيسيوس على بيدري ورفض أي احتكاك جسدي، مما دفع زميله جود بيلنغهام للتدخل لتهدئة الموقف. - تتجه الأنظار الآن إلى الجهات التنظيمية في الدوري الإسباني لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ قرارات انضباطية بحق فينيسيوس، وسط توقعات بتكرار التوتر في المواجهات المقبلة.

تساءل عشاق كرة القدم ومتابعو قمة "الليغا" عما جرى، وماذا قال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً) للإسباني لامين يامال (18 عاماً) في شجار الكلاسيكو؟ بعد المشادات اللفظية التي شهدتها مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وتحوّلت إلى محور النقاش بعد صافرة النهاية.

وأظهر فيديو، نشرت تفاصيله صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأحد، خروج فينيسيوس جونيور عن هدوئه خلال الشوط الثاني عند استبداله، حين غادر الملعب وهو غاضب باتجاه غرف الملابس، قبل أن يعود إلى دكة البدلاء بعد دقائق قليلة. واعتبر مراقبون أن هذه اللحظة كانت مقدّمة للتوتر الذي تبعها داخل أرضية الملعب.

وبادر فينيسيوس بمشاجرة كلامية مع لامين يامال، واتهمه بأنّه يمرّر الكرة إلى الخلف دائماً، قبل أن يوجّه له عبارة: "لا تلمسني أيها البكّاء"، وفق ما نقلته كاميرات البث وتحليلات الصحافة المحلية. واعتبر محللون أن هذا السلوك أدى إلى زيادة الضغط في المباراة الكبيرة.

ووسّع فينيسيوس دائرة الخلاف لتشمل لاعبين آخرين من برشلونة، إذ اقترب من بيدري أثناء احتجاج هذا الأخير على قرار تحكيمي، وقال له: "أنت لست القائد، لا تستطيع الحديث مع الحكم"، فحاول لاعب برشلونة التوجه صوبه، لكن البرازيلي رفض أي احتكاك جسدي، فردّد عبارة "لا تلمسني، لا تلمسني"، بينما ظهر زميله جود بيلنغهام وهو يبعده محاولاً تهدئة الموقف. وفي اللحظة التي كان فينيسيوس غاضباً للغاية، حاول فيران توريس تهدئته ومطالبته بالتوقف عن الاعتراض والتذمّر، ليردّ النجم البرازيلي بحدة بتوجيه الحديث مجدداً إلى يامال: "تكلّم هنا (يقصد في أرض الملعب) أيّها البكّاء"، في لقطة تسبّبت في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي برامج التحليل الرياضي.

وتناول الإعلام الإسباني ردات الفعل داخل الناديين، وأشار إلى أن ريال مدريد لم يُصدر موقفاً رسمياً بعد، بينما اكتفى برشلونة بتأكيد تركيز لاعبيه على الجانب الرياضي. واعتبر صحافيون أن عودة التوتر بين الناديين خلال "الكلاسيكو" تزيد من حساسية المواجهات المقبلة. وربط محللون هذه التصرفات بتاريخ من الاحتكاكات بين فينيسيوس ولاعبي برشلونة في مباريات سابقة، وأكدوا أن إدارة ريال مدريد قد تتدخل إذا تجددت مثل هذه السلوكيات، فيما يعتقد آخرون أن اللاعب البرازيلي يحتاج إلى ضبط أكبر للأعصاب، خاصة في ظل وجود لاعبين بارزين في فريقه، مثل كيليان مبابي وجود بيلنغهام.

وتتجه الأنظار الآن إلى الجهات التنظيمية في الدوري الإسباني لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ قرارات انضباطية بحق فينيسيوس خلال الأيام المقبلة، في وقت يترقب فيه جمهور الفريقين أي تطور جديد في الملف. ويبدو أن الجدل حول ما قاله فينيسيوس ليامال في "شجار الكلاسيكو" لن يتوقف سريعاً، خاصة مع بقاء المواجهات المباشرة بين ريال مدريد وبرشلونة على جدول المنافسات هذا الموسم، ما يبقي احتمالات تكرار هذا النوع من التوتر قائمة بقوة.