فينيسيوس ومُستقبله مع ريال مدريد... ساعة الحسم تقترب

- فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، يقترب من تمديد عقده مع النادي بعد تحسن المفاوضات، رغم التوترات السابقة بسبب عدم رضاه عن العرض الأولي. - صحيفة آس تؤكد أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، مصمم على بقاء فينيسيوس، مما يعزز احتمالية الإعلان الرسمي قريباً عن تمديد العقد حتى 2027. - رغم تألق كيليان مبابي، يظل فينيسيوس لاعباً محورياً في نجاحات الفريق، خاصة في دوري أبطال أوروبا، مما دفع النادي لرفع قيمة العرض المالي.

أصبح نجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، قريباً من إعلان قراره النهائي، بشأن مستقبله مع النادي الملكي، إذ يَعتزم مواصلة التجربة مع الفريق مواسم إضافيّة، بعد أن كان مُرشحاً للرحيل عن "الميرينغي" بسبب عدم رضاه عن المقترح، الذي قدمته إدارة النادي، من أجل تمديد العقد، إضافة إلى تورّطه في أزمات عديدة، بسبب عدم موافقته على قرارات المدربين، مثلما فعل في "كلاسيكو" الليغا منذ أسابيع قليلة، بعدما ظهر وهو يُردّد أنه "يجب ترك هذا النادي"، بعد استبداله من المدرب تشابي ألونسو.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية، أمس السبت، أن المفاوضات بين فينيسيوس وإدارة النادي الإسباني شهدت تحسناً كبيراً في الأيام الأخيرة، بعد أن شرع النادي الملكي في مفاوضة نجمه منذ قرابة تسعة أشهر، من أجل تمديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2027، وهذه المفاوضات قادت إلى تقارب كبير بينهما، ومِن ثمّ قد يجري الإعلان الرسمي قريباً، كما أكدت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، متمسّك باستمرار اللاعب مع النادي، وعليه فإنّه لن يسمح برحيله عن صفوف الفريق.

ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل العرض، الذي قدمه النادي الملكي إلى لاعبه البرازيلي، ولكن من الواضح أن ريال مدريد نجح في رفع قيمة العرض مالياً، وذلك بعد أن أثبت فينيسيوس دوره الكبير في نجاح الفريق في مختلف التحديات، خاصة دوري أبطال أوروبا، رغم أن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجح في السيطرة على المشهد، خلال الفترة الماضية، بفضل أهدافه، ومساهماته العديدة في انتصارات الفريق، غير أنه لم يقد الفريق لحصد الألقاب المهمة، مثلما فعل نجم "السيليساو".