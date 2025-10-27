فينيسيوس وكواليس الهجوم على ألونسو: هذا ما كشفته الترجمة

- في الكلاسيكو الأخير، أثار فينيسيوس جونيور الجدل بعد تبديله في الدقيقة 71 واعتراضه على القرار، مما أظهر توتراً مع مدربه تشابي ألونسو وأثار ارتباكاً بين الجماهير والجهاز الفني. - حاول تشابي ألونسو تهدئة الأوضاع بعد المباراة، مؤكداً معالجة الأمر داخل النادي وأهمية الانضباط، بينما استمرت تصرفات فينيسيوس في إثارة الشغب والتساؤلات حول مستقبله. - انقسمت الآراء حول سلوك فينيسيوس بين الدفاع عن مكانته وتجاوز الحدود، مما يثير تساؤلات حول تأثير كلماته على مستقبله في ريال مدريد.

أشعل فينيسيوس جونيور (25 عاماً) الجدل لحظة تبديله في الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما صدرت عنه كلمات حاسمة في مستقبله وإهانة غير مسبوقة تجاه مدربه، تشابي ألونسو (43 عاماً)، في لقاء انتهى بفوز النادي الملكي بنتيجة (2-1) على أرض البرنابيو.

وغادر فينيسيوس الملعب عند الدقيقة 71 غاضباً بشدة عقب قرار استبداله بزميله رودريغو، رغم تقدم فريقه في النتيجة، وأظهر اعتراضاً واضحاً على القرار فور رؤيته اللوحة الإلكترونية، فأهان مدربه وقال أيضاً: "أنا؟ أنا؟ ميستر! ميستر! دائماً أنا؟ أنا سأغادر الفريق، الأفضل أن أغادر"، قبل أن يتجه مباشرة نحو غرف الملابس في مشهد أربك الجماهير والجهاز الفني معاً، في وقت رد عليه ألونسو: "تعال يا فيني، اللعنة تعال".

وفاجأ التصرف كل من تابع المباراة، خصوصاً أنّ ريال مدريد كان قريباً من تحقيق انتصار مهم يعيد توازنه بعدما فقده في مواجهاته الأخيرة ضد برشلونة. وترك اللاعب انطباعاً بأنه لم يتقبل دوره الحالي في المنظومة، وبأن العلاقة بينه وبين مدربه تمرّ بمرحلة حساسة، وفقاً لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، الإثنين.

وعكس المشهد حالة من التوتر النفسي عاشها اللاعب في الأسابيع الأخيرة، رغم أنّه اعتاد أن يكون في الأضواء في الليغا ودوري أبطال أوروبا، وكشف التصرف حاجة واضحة إلى ضبط أكبر للانفعالات، حتى لا تتكرّر مواقف مشابهة قد تفتح الباب أمام قرارات قاسية.

وتدخل تشابي ألونسو بعد المباراة في المؤتمر الصحافي لمحاولة تهدئة الأمور، وقلّل من حجم الواقعة قائلاً: "سأتحدث مع فينيسيوس بعيداً عن الجميع"، وأكد أنّ ما حدث سيعالج داخل النادي. وأوحى المدرب بوضوح أنّ الفريق مقبل على مرحلة تتطلب الانضباط والهدوء، بعيداً عن أي ضوضاء إعلامية. وعاد فينيسيوس لاحقاً إلى مقاعد البدلاء بعد إقناع من أحد أفراد الجهاز الفني، الذي طالبه بدعم زملائه فيما تبقى من دقائق اللقاء. لكن تصرفاته استمرت وكان أحد مثيري الشغب في الشجارات التي حدثت بعد ذلك بين لاعبي الفريقين.

وأثار السلوك أسئلة واسعة حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، وتأثير تلك الكلمات غير المناسبة على مسيرة اللاعب في مدريد، كما أصبح الملف مرصوداً من الصحافة والجماهير، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات داخل البيت الملكي. وترك فينيسيوس خلفه غموضاً كبيراً حول دوافعه الحقيقية، بين من يرى أنّه دافع عن مكانته لاعباً أساسياً، ومن يعتبر أنّ تصرفه تجاوز الخطوط الحمراء. وبقي السؤال الأهم: هل كانت تلك الكلمات مجرد انفجار غضب في لحظة ضغط، أم بداية مشكل صعب الإصلاح في علاقة نجم كبير بناديه؟

