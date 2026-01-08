- يعاني فينيسيوس جونيور من تراجع كبير في مستواه الهجومي مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث لم يسجل أي هدف في 15 مباراة متتالية، مما يثير تساؤلات حول قدرته على التأثير كما كان في عهد المدرب السابق كارلو أنشيلوتي. - يواجه فينيسيوس ضغوطاً كبيرة من جمهور ريال مدريد، حيث تعرض لصافرات استهجان في ملعب سانتياغو برنابيو، مما يزيد من الضغط عليه لتحسين أدائه الهجومي في المباريات المقبلة. - في موسم 2025-2026، سجل فينيسيوس خمسة أهداف فقط في 25 مباراة، مقارنةً بأدائه الأفضل في موسم 2023-2024 عندما سجل 24 هدفاً في 39 مباراة، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً في مستواه.

يعيش المهاجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 سنة)، ظروفاً صعبةً مع ناديه ريال مدريد الإسباني، بسبب تراجع مستواه الهجومي والتهديفي في الفترة الأخيرة، مما حوله من لاعب بطل في زمن المدرب السابق، الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إلى مهاجم مأزوم في عهد المدرب الإسباني، تشابي ألونسو.

ووصل فينيسيوس جونيور إلى 15 مباراة متتالية من دون تسجيل أي هدف قبل الديربي المرتقب أمام أتلتيكو مدريد اليوم الخميس في كأس السوبر الإسباني، مما يُثير الكثير من التساؤلات حول وضعية المهاجم البرازيلي مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، إذ لم يعد قادراً على التأثير الإيجابي في الهجوم وتسجيل الأهداف كما كان يفعل عندما كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يقود النادي الملكي في السنوات الماضية قبل رحيله لتدريب منتخب البرازيل.

وغاب فينيسيوس عن التسجيل في 15 مباراة على الشكل التالي (خيتافي، يوفنتوس، برشلونة، فالنسيا، ليفربول، رايو فاييكانو، إلتشي، أولمبياكوس، جيرونا، أتلتيك بلباو، سيلتا فيغو، مانشستر سيتي، ألافيش، إشبيلية وأخيراً ريال بيتيس)، الحصيلة التي تضع ضغطاً كبيراً على المهاجم البرازيلي في الفترة المقبلة، إذ بات مطالباً بتقديم مستوى استثنائي على أرض الملعب في المباريات المقبلة من أجل محاولة تحسين مردوده الهجومي.

والمثير للجدل أن فينيسيوس وبسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، يعيش تحت ضغط كبير من جمهور النادي الملكي، إذ وبعد استبداله في مواجهة ريال بيتيس، تعرض لصافرات استهجان من جمهور ملعب سانتياغو برنابيو، وكانت هذه المرة الثانية التي يتعرض لصافرات استهجان من جمهور فريقه، وبالتالي فإن اللاعب يعيش وضع مأزوم جداً وبحاجة لهز الشباك لإنقاذ موقفه قبل فوات الأوان.

وخاض فينيسيوس في موسم 2024-2025، 58 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية وسجل 22 هدفاً، في وقت خاض حتى الآن في موسم 2025-2026، 25 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خمسة أهداف فقط، في وقت يُعد أفضل سجل للمهاجم البرازيلي في موسم 2023-2024، عندما سجل 24 هدفاً في 39 مباراة.