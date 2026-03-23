فينيسيوس.. قائد ثورة ريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو

- قاد فينيسيوس جونيور ريال مدريد لتحقيق "ريمونتادا" مثيرة ضد أتلتيكو مدريد، حيث سجل هدفين حاسمين في الدقائق الأخيرة، ليقود فريقه للفوز 3-2 في "الديربي" ضمن الجولة الـ29 من "الليغا". - رغم تألق حارس أتلتيكو مدريد وصد العارضة لفرص خطيرة، إلا أن فيديريكو فالفيردي أبدع في الشوط الثاني، مسجلاً هدفاً رائعاً بعد استخلاصه الكرة وتسديده القوي. - تعرض ريال مدريد لصدمة بطرد فالفيردي، لكنهم نجحوا في تضييق الفارق مع برشلونة المتصدر، بوصولهم للنقطة 69.

قاد نجم نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثورة كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا، بعدما نجح في تحقيق "ريمونتادا" مثيرة أمام غريمه أتلتيكو مدريد، الذي تجرع مرارة الهزيمة في مواجهة "الديربي"، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من "الليغا".

وأضاع فيديريكو فالفيردي العديد من الفرص الخطرة، التي لاحت أمام شباك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، الذي نجح في التصدي لها، فيما تكفلت العارضة اليمنى بالبقية، الأمر الذي أعطى دفعة معنوية كبيرة لكتيبة المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، التي حسمت الشوط الأول من عمر "الديربي"، لصالحها، بفضل الهدف الوحيد، الذي سجله النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة الـ33.

لكن فيديريكو فالفيردي انتفض مع نجوم نادي ريال مدريد منذ الدقائق الأولى في الشوط الثاني، بعدما استطاع المغربي إبراهيم دياز الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ51، لينجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في وضعها بنجاح بالدقيقة الـ51، ويعلن عن بداية "ريمونتادا" كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا، التي هيمنت على منتصف الملعب.

وخطف فالفيردي الأضواء بشدة، بعدما استطاع بمجهوده الفردي، من تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ55، عقب قدرته على استخلاص الكرة من مدافع أتلتيكو مدريد، وإطلاق تسديدة قوية للغاية سكنت شباك حارس المرمى، الذي عجز عن التصدي لها، الأمر الذي أشعل مجريات مواجهة "الديربي" بين الفريقين.

ورغم أن أتلتيكو مدريد استطاع تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ66، لكن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أصر على قيادة ريال مدريد نحو حسم مواجهة "الديربي"، بعدما قرر استعراض مهاراته الفنية، ونجح في تسجيل الهدف الشخصي الثاني والثالث للفريق الملكي في الدقيقة الـ72، إلا أن كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا تعرضت للصدمة، بعدما تعرض فيديريكو فالفيردي للطرد المباشر في الدقيقة الـ77.

ونجح فينيسيوس جونيور في قيادة نادي ريال مدريد نحو تحقيق "ريمونتادا" مثيرة للغاية، بعدما استطاع البرازيلي حسم مواجهة "الديربي" أمام الغريم التاريخي أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتضييق الخناق على المتصدر برشلونة (73 نقطة)، عقب وصول كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا إلى النقطة رقم 69.