فينيسيوس في رسالة لبنزيمة: علمني أشياء كثيرة لن أنساها أبداً

16 فبراير 2026
فينيسيوس مع كريم بنزيمة في ملعب سانتياغو برنابيو، 12 إبريل 2023 (Getty)
تحدث النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 سنة)، عن علاقته مع نجوم نادي ريال مدريد الإسباني وخصوصاً المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي مدحه بكلمات خاصة وكشف بعض التفاصيل عن علاقته مع أحد أبرز هدافي النادي الملكي تاريخياً.

وتحدث فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني في مقابلة خاصة مع اليوتيوبير إيباي إليانوس على يوتيوب ونشر موقع فوت ميركاتو تفاصيلها، الاثنين، وقال: "لم أحظَ بفرصة للعب مع كريستيانو رونالدو ولكنّني لعبت مع لاعبين كبار، لعبت مع كريم بنزيمة ولوكا مودريتش، وهما لاعبان مُميزان، ولكن بالنسبة لي كريم هو المفضل"، وتابع فينيسيوس حديثه عن بنزيمة قائلاً: "كنّا نتفهم بعضنا البعض تماماً. كان مميّزاً. لم نكن حتى بحاجة للنظر إلى بعضنا لنعرف مكان الآخر. علمني أشياء كثيرة لن أنساها أبداً".

لعب فينيسيوس ضد سوسيداد في الليغا، 14 فبراير 2026 (دينس دويلي/Getty)
وعن علاقته مع بعض اللاعبين الحاليين في النادي الملكي، أكد فينسيوس العلاقات الجديدة المُميزة مع لاعبين مثل كيليان مبابي وإدواردو كامافينغا وفيرلاند ميندي، إذ يقضي معهم وقتاً طويلاً، والذين أمسوا حالياً بمثابة جزء من عائلته، خصوصاً أنه يلعب مع ريال مدريد منذ عام 2018، ومرّ عليه عدد كبير من النجوم والأسماء الكبيرة في تشكيلة بطل أوروبا 15 مرة.

وأضاف فينيسيوس في حديثه عن علاقته مع نجوم ريال مدريد، إذ ذكر خاصّة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وقال: "في كل صيف، كنت أكتب له: متى ستأتي إلى هنا؟ كنت كوكيل أعماله، أريد اللعب مع أفضل اللاعبين من أجل الحصول على أفضل الفرص لتحقيق النجاح".

