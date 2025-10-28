فينيسيوس على طريق نجوم أنهى الجدل مسيرتهم مع أنديتهم

- في مباراة الكلاسيكو، أثار فينيسيوس جونيور الجدل بعد استبداله، معبراً عن نيته مغادرة ريال مدريد، مما يعكس توتر العلاقة مع المدرب تشابي ألونسو، وقد يكون ذلك بداية لنهاية مسيرته مع النادي. - شهدت كرة القدم حالات مشابهة لنجوم غادروا أنديتهم بسبب مشاكل شخصية أو سلوكية، مثل أدريان موتو وزلاتان إبراهيموفيتش ونيكولا أنيلكا. - تكررت ظاهرة رحيل اللاعبين بسبب السلوكيات المثيرة للجدل، كما حدث مع ماريو بالوتيلي وكيفن برينس بواتينغ وبول بوغبا، مما يبرز تأثير الخلافات على مسيرة اللاعبين.

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، الجدل بسبب ردّة فعله الغاضبة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بعدما قرر مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو استبداله في الدقيقة 73 من اللقاء، حيث ظهرت على اللاعب علامات الانزعاج الشديد، ووجّه كلمات تخص مستقبله مع الفريق لحظة خروجه من الملعب.

وبحسب كاميرات شبكة دازن، فقد قال فينيسيوس لحظة خروجه من الملعب "دائما أنا. سأرحل عن الفريق"، كما أبدى النجم البرازيلي استغرابه من استبداله، ونطق بلفظٍ بذيء موجّه للمدرب، في وقت كان فيه ألونسو ينظر للجهة الأخرى، قبل أن يرد بصوت منخفض: "تعال يا فيني، اللعنة"، من دون أي تواصل مباشر بين الطرفين لحظة خروجه. وبمجرد وصوله إلى الدكة، توجه فينيسيوس مباشرة نحو غرفة الملابس، في تصرف ربما سيكون القشة التي تقصم ظهر البعير، والسبب الرئيسي في رحيله عن صفوف كتيبة النادي الملكي. وقبل فينيسيوس أنهى الجدل مسيرة العديد من النجوم الكبار مع أنديتهم.

أدريان موتو قبل فينيسيوس

تخلت إدارة البلوز عن موتو عام 2004، بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية لتعاطي مادة الكوكايين، وتمت معاقبته بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم حتى عام 2005 من قبل الاتحاد الإنكليزي. وأصبحت قصته قضية رأي عام، واضطر اللاعب الدولي الروماني السابق إلى دفع 15 مليون جنيه إسترليني إلى نادي تشلسي كتعويضات، وهي أكبر غرامة مالية في تاريخ "فيفا" في ذلك الوقت. وكان موتو قد انضم إلى تشلسي بعقد لمدة خمس سنوات، قادماً من نادي بارما الإيطالي في عام 2003، وخاض مع الفريق 38 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

زلاتان إبراهيموفيتش – برشلونة

لم تكن مشكلة زلاتان فنية ولا بدنية، بل كانت شخصية بحتة، فبعد أشهر قليلة من وصوله إلى برشلونة، بدأت العلاقة بينه وبين بيب غوارديولا تتصدع تدريجياً. وكان النجم السويدي يريد دور النجم الأول في الفريق، لكن فلسفة غوارديولا كانت تستند إلى "النجم هو المنظومة". وقال إبرا في تصريح صحافي: "غوارديولا يتحدث مع ميسي، لكنه يهرب منّي. كان يختفي عندما أبحث عنه في غرفة الملابس".

ولم يتقبل السويدي وضعه الجديد، ولا فكرة تغيير مركزه لخدمة طريقة لعب ميسي، ومع تراكم الخلافات وغياب الحوار بين الطرفين، أصبح الحل الوحيد هو الرحيل. ورغم القيمة الفنية التي جاء بها إلى الكامب نو، انتهت التجربة سريعاً، ليغادر زلاتان نحو ميلان عام 2010، تاركاً وراءه واحداً من أكثر الخلافات شهرة في تاريخ النادي.

نيكولا أنيلكا – وست بروميتش

تعاقد وست بروميتش مع المهاجم الفرنسي نيكولا أنيلكا، قادماً من شنهوا الصيني عام 2013، لكن تجربته مع الفريق لم تستمر عاماً كاملاً، بعدما انتهت بطريقة مثيرة للجدل. ورغم نفي النادي في البداية شائعات، عن أن اللاعب غادر المعسكر بعد أسابيع قليلة من توقيعه، فإن الأحداث اللاحقة أكدت، أن العلاقة بين الطرفين كانت متوترة منذ البداية.

وجاءت نقطة الانفجار في ديسمبر/كانون الأول 2013، عندما سجل أنيلكا أول أهدافه مع الفريق في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 أمام ويستهام، واحتفل وقتها بإشارة غير لائقة، ليقرر الاتحاد الإنكليزي إيقافه خمس مباريات في فبراير/شباط 2014، ليُعلن بعدها أنيلكا رحيله عن النادي في مارس/أذار، دون إبلاغ الإدارة مسبقاً. وبسبب ذلك، أصدر وست بروميتش بياناً، أكد فيه أن اللاعب غادر دون إذن أو إشعار، ما دفع النادي إلى فسخ عقده بتهمة سوء السلوك الجسيم.

ماريو بالوتيلي – مانشستر سيتي

كان بالوتيلي ظاهرة ومشكلة في آن واحد. وعانى النجم الإيطالي من مشاكل انضباطية متكررة، ومشاجرات داخل وخارج الملعب، وقصص لا تنتهي في عناوين الصحف. ورغم لقطاته الحاسمة وتألقه في بعض اللحظات الكبيرة، إلا أن نادي مانشستر سيتي، اضطر للاستغناء عنه عام 2015، بسبب السلوك الذي أخذ مساحة أكبر من كرة القدم.

كيفن برينس بواتينغ - شالكه

تم استبعاد بواتينغ من معسكر منتخب غانا، في كأس العالم 2014 لأسباب انضباطية، كما قامت إدارة شالكه بتعليق عقده في عام 2015، وسط اتهامات له بسوء السلوك. وخاض بواتينغ مسيرة مليئة بالمحطات الكبيرة، حيث لعب لتوتنهام، ميلان، وبرشلونة، ومثّل منتخب غانا في كأس العالم مرتين، لكن مسيرته لم تخلُ من الجدل. فقد تم طرده من معسكر غانا في مونديال 2014، قبل ساعات من آخر مباراة في دور المجموعات، بعد أن قيل إنه أساء لفظياً إلى المدرب السابق للمنتخب. وبعد عام واحد فقط، وجد بواتينغ نفسه في مشكلة جديدة، لكن هذه المرة مع نادي شالكه.

انضم اللاعب إلى شالكه قادماً من ميلان عام 2013، وشارك في 60 مباراة بمختلف المسابقات، لكن عقده الذي كان من المفترض أن يمتد لأربع سنوات، تم إنهاؤه مبكراً بعد إيقافه في عام 2015. وألقت إدارة شالكه باللوم على اللاعب، معتبرة أن سلوكه السيئ كان سبباً في تراجع مستوى الفريق في الدوري الألماني، وهو ما أدى في النهاية إلى فصله من النادي.

بول بوغبا – مانشستر يونايتد

عاد الفرنسي بوغبا إلى مانشستر يونايتد بصفقة ضخمة، جعلته أغلى لاعب في العالم آنذاك، ومعها جاءت توقعات هائلة لم تُلبَّ بالشكل المطلوب. وتراجع المستوى في فترات كثيرة، وإصابات متكررة، إلى جانب انتقادات الجمهور، الذي كان يرى أن اللاعب لا يمنح الفريق ما يناسب مكانته.

الأمر لم يتوقف هنا، إذ لعب وكيله مينو رايولا دوراً كبيراً في تصعيد الوضع بتصريحات مثيرة مثل قوله إن "بوغبا يحتاج فريقاً جديداً ليشعر بالسعادة"، ما زاد الخلافات داخل النادي وأثار غضب الجماهير والإدارة. ورغم بعض اللحظات المضيئة والعروض الفردية الرفيعة، إلا أن العلاقة أصبحت منهكة للطرفين، لتنتهي القصة برحيل بوغبا مجاناً إلى يوفنتوس عام 2022، دون أن يحقق ما كان مأمولاً منه في "أولد ترافورد".