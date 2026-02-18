فينيسيوس ضحية حادثة عنصرية... مشهد درامي في ملعب النور

- تعرض فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، لانتهاكات عنصرية خلال مباراة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى توقف اللعب وتفعيل البروتوكول ضد العنصرية بعد مشادة مع اللاعب الأرجنتيني جانلوكا بريستياني. - أكدت صحيفتا ماركا الإسبانية وأبولا البرتغالية أن بريستياني وصف فينيسيوس بـ"القرد"، مما أثار غضب اللاعبين والجماهير، وتدخل مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي لدعم فينيسيوس. - تكررت حوادث العنصرية في دوري أبطال أوروبا، مثل حادثة 2020 بين باريس سان جيرمان وباشاك شهير، حيث رفض الفريق التركي استكمال المباراة بعد تورط الحكم الرابع في حادثة عنصرية.

كان نجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ضحية انتهاكات عنصرية، خلال مواجهة فريق بنفيكا البرتغالي، مساء الثلاثاء، في ملعب النور في لشبونة في إياب ملحق الدور ثمن النهائي في أبطال أوروبا، وذلك مباشرة بعد تسجيله هدف تقدم فريقه في الشوط الثاني، حيث توقف اللعب فترة طويلة إثر تفعيل الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه البروتوكول ضد العنصرية، في مشهد يسيء إلى كرة القدم الأوروبية.

واندلعت الأحداث مباشرة بعدما احتفل فينيسيوس بهدفه في مرمى النادي البرتغالي، برقصة في زاوية منطقة الركنية، والتي يبدو أنها استفزت جماهير بنفيكا ولاعبيه، خاصة الأرجنتيني جانلوكا بريستياني، الذي دخل في مشادة قوية مع البرازيلي، انتهت بإنذار لاعب ريال مدريد، لكن الجدل تواصل بطريقة أكثر حدة. فقبل استئناف اللعب توجه فينيسيوس نحو الحكم الفرنسي، ليؤكد له أنه تعرّض لانتهاكات عنصرية من اللاعب الأرجنتيني، وهنا أوقف الحكم اللعب مفعلاً البروتوكول الخاص بمثل هذه الحالات، المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن بريستياني وصف فينيسيوس بـ"القرد"، وهو ما أكدته صحيفة أبولا البرتغالية، الأمر الذي أغضب البرازيلي، وكذلك عدداً من لاعبي ريال مدريد، لتسيطر الفوضى في محيط الملعب وسط مشاحنات بين مسؤولي الفريقين. وظهر مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو يتحدث إلى فينيسيوس ويحاول معرفة ما حصل معه، كما سيطر الغضب على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي. وقبل استئناف اللعب، تحدث الحكم الفرنسي إلى بريستاني، قبل تواصل اللعب بشكل عادي. وقد رافقت صفارات الاستهجان كل تحركات فينيسيوس، وكذلك مبابي الذي كان أول المساندين لزميله البرازيلي.

وأصبح اللاعب البرازيلي هدفاً للانتهاكات العنصرية خلال المواسم الأخيرة، خاصة في الدوري الإسباني. وقد انتقلت العدوى إلى دوري أبطال أوروبا، الذي شهد سابقاً حوادث عنصرية، أشهرها في عام 2020 خلال لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي، تورط فيها الحكم الرابع، الروماني سباستيان كولتيسكو. وقد رفض لاعبو الفريق التركي إكمال اللقاء، الذي تمّت إعادته لاحقاً.