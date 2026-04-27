- فينيسيوس جونيور كان سببًا رئيسيًا في تراجع نتائج ريال مدريد بعد صدامه مع المدرب السابق تشابي ألونسو، خاصة بعد حادثة الكلاسيكو الشهيرة. - الخلافات بدأت في بطولة كأس العالم للأندية عندما وضع ألونسو فينيسيوس على دكة البدلاء، مما أثار غضب اللاعب وأشعل الخلافات في غرف خلع الملابس. - ألونسو كان مقتنعًا بخطة 4-4-2 مع مبابي وغارسيا في الهجوم، لكن مشاكل فينيسيوس أثرت على الفريق، مما أدى لإقالة المدرب بعد خسارة الكلاسيكو.

يُعد البرازيلي فينيسيوس جونيور أحد الأسباب الرئيسية في تراجع نتائج نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي، بعدما تسبب صدامه مع المدرب السابق تشابي ألونسو في انهيار كل شيء، وبخاصة اللقطة الشهيرة خلال مواجهة الكلاسيكو، التي انتصر فيها الفريق الملكي على غريمه برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن منافسات "الليغا".

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأحد، أن الجميع شاهد فينيسيوس جونيور، وهو يوجه كلامه مباشرة نحو المدرب تشابي ألونسو، عندما أخرجه من مواجهة الكلاسيكو في الدقيقة 73 من عمر المباراة، الأمر الذي جعل البرازيلي يقول: "أنا؟ أنا؟ اذهب إلى الجحيم"، ويتوجه مباشرة صوب غرف خلع الملابس رافضاً مصافحة المدير الفني السابق للفريق الملكي.

وأوضحت أن ما ظهر حينها على أنه بداية الخلاف بين فينيسيوس جونيور والمدرب تشافي ألونسو، وما تبعه من تراجع نتائج ريال مدريد في جميع البطولات، وإشعال الخلافات في غرف خلع الملابس، لم يكن سوى امتداد لما حصل في الصيف الماضي، وتحديداً خلال بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.

كرة عالمية والد النجم البرازيلي إندريك ينتقد ريال مدريد: سلبوا منه متعة اللعب

وتابعت أن المشكلة الحقيقية بين فينيسيوس جونيور والمدرب تشابي ألونسو انطلقت في بطولة كأس العالم للأندية، عندما قرر المدير الفني حينها تجربة تشكيلة أساسية في إحدى المواجهات بالمسابقة الدولية، مع وضع المهاجم البرازيلي على دكة البدلاء، وهو أمر جعل صاحب الـ25 عاماً يشعل الخلافات لاحقاً في غرف خلع الملابس، بعدما عبر عن غضبه الشديد من عدم قدرته على اللعب.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن المدرب السابق لنادي ريال مدريد تشابي ألونسو كانت لديه القناعة التامة بوجوب اتباع خطة 4-4-2 خلال بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية الصيف الماضي، مع وضع كل من الفرنسي كيليان مبابي وزميله الشاب غونزالو غارسيا في خط الهجوم، والاستفادة من خدمات فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني خلال المسابقة الدولية، لكن البرازيلي أفسد كل شيء بمشاكله التي أثارها في غرف خلع الملابس، ولم يستطع المدير الفني ضبط الأمور، التي انتهت بإقالته بعد خسارة الكلاسيكو في السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة.