فينيسيوس بين باب بيريز المفتوح ورفض مورينيو... البريمييرليغ يترقب

- يواجه فينيسيوس جونيور مستقبلاً غير مؤكد في ريال مدريد مع اقتراب الموسم الجديد 2026-2027، حيث تزايدت احتمالات مغادرته بسبب اهتمام أرسنال الإنجليزي بالتعاقد معه. - صحيفة "ذا أتلتيك" أكدت اهتمام أرسنال الكبير بفينيسيوس، خاصة مع عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، ورغبة المدرب ميكيل أرتيتا في ضم مهاجم سريع وهداف. - رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يفكر في بيع نجم كبير لتوفير ميزانية، مما يعزز احتمالية انتقال فينيسيوس، خاصة مع خطط مورينيو لاستخدام مبابي كجناح.

يُواجه نجم نادي ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور (26 سنة)، مصيراً مجهولاً في الوقت الحالي قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027، وذلك بسبب ارتفاع نسبة إمكانية مغادرته للنادي الملكي لعدة عوامل آخرها اهتمام بطل البريمييرليغ في الموسم الماضي بخدماته.

ونشرت صحيفة "ذا أتلتيك" الأميركية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول اهتمام كبير من نادي أرسنال الإنكليزي بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور (26 سنة)، وأن إدارة نادي المدفعجية بدأت بالفعل بدراسة إمكانية إتمام هذه الصفقة، خصوصاً في ظل عدم تجديد الجناح البرازيلي لعقده مع النادي الملكي حتى الآن، مع التنويه برغبة المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، الكبيرة في التعاقد مع مهاجم سريع ومهاري وهداف مثل "فيني".

وما يُعزز من إمكانية انتقال فينيسيوس إلى منافسات البريمييرليغ في ميركاتو الصيف، هو ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبت، حول أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يُفكر جدياً في التخلي عن نجم عالمي كبير من أجل توفير مساحة كبيرة في ميزانية النادي الملكي، وهذا الاسم الكبير هو بنسبة كبيرة فينيسيوس جونيور كما أشارت الصحيفة الإسبانية في معلوماتها التي نشرتها.

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في المقابل، ما يرفع من إمكانية مغادرة فينيسيوس أيضاً، هو ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية قبل أسابيع، وهو أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، لا يرى في المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، رأس حربة صريحاً في تشكيلة النادي الملكي بل يراه جناحاً هجومياً، وهو ما يعني أن مورينيو يسعى للاعتماد على مبابي في مركز الجناح الأيسر، وعليه فإن فينيسيوس سيكون ضحية التشكيلة الجديدة للنادي الملكي، ومن الممكن أن يتجه لخيار أرسنال الإنكليزي من أجل كسب مركز أساسي في التشكيلة، عكس ما سيحصل في ريال مدريد في حال استمر مع وصيف الليغا في الموسم الماضي.