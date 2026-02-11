فينيسيوس بطل في عيون أراوخو: مُكالمة هاتفية غيرت كل شيء

- فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، تجاوز المنافسة التقليدية مع برشلونة واتصل برونالد أراوخو لدعمه نفسيًا بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير عقب خسارة فريقه أمام تشلسي في دوري الأبطال. - أراوخو قرر الابتعاد عن وسائل التواصل والإعلام بسبب الضغوط النفسية، لكن مكالمة فينيسيوس جعلته يشعر بالاطمئنان، مما أدى إلى نشوء صداقة حقيقية بينهما. - دعم فينيسيوس لأراوخو، إلى جانب رسائل من لاعبي ريال مدريد الآخرين، أظهر أن المنافسة الرياضية لا يجب أن تتحول إلى عداء شخصي، بل يمكن أن تكون فرصة لإظهار الإنسانية.

لم يتردّد نجم نادي ريال مدريد الإسباني البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، في الحديث مع منافسه المباشر، مدافع برشلونة رونالد أراوخو، الذي أعلن في وقت سابق من العام الماضي عن عدم قدرته على خوض المباريات بسبب "صحته النفسية"، عقب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها عقب الخسارة أمام تشلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الأربعاء، أن فينيسيوس وضع المنافسة الشرسة بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة خلف ظهره، بعدما قرر الاتصال هاتفياً من أجل التحدث مع نجم منتخب أوروغواي رونالد أراوخو، حتى يطمئن على صحته النفسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للمدافع الذي عانى من حملة منظمة على وسائل التواصل بسبب الخسارة أمام تشلسي في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتابعت أن أراوخو بعد قراره التوقف عن اللعب قبل نهاية العام الماضي، قرر عدم فتح حساباته على وسائل التواصل، ورفض الردّ على أي وسيلة إعلام حتى يتحدث من خلالها، بعدما شعر بالإرهاق والتعب النفسي عقب الانتقادات الحادة التي تعرض لها، ووصلت في بعض الأحيان إلى شتائم بحق زوجته وأطفاله وعائلته، لكن فينيسيوس قام بحركة جعلت نجم برشلونة يشعر بالاطمئنان.

وأردفت أن فينيسيوس اتصل هاتفياً بمدافع برشلونة، وتحدث عن تقديم دعمه الكامل لرونالد أراوخو، الذي شعر بالهدوء والاطمئنان، لأن الحديث كان على لسان أحد أبرز منافسيه داخل الملعب، وتحولت الأمور بين الرجلين إلى صداقة حقيقية، ما جعل مهاجم ريال مدريد يظهر كبطل في نظر خصمه المباشر.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن رونالد أراوخو حصل على الكثير من رسائل الدعم من قبل منافسيه في نادي ريال مدريد، مثل القائد داني كارفاخال، ولاعب الوسط داني سيبايوس، لكن حديث فينيسيوس مع مدافع برشلونة كان له وقع خاص، ودليل آخر أن ما يحدث في الملاعب لا يجب أن يتحول إلى حالة عداء خارجها، وفي الأوقات الصعبة يتم كشف معادن الأشخاص، والبرازيلي أصبح صديقاً للأوروغواياني، لأنهما منذ تلك المُكالمة أصبحا يتحدثان معاً.