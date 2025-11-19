- شهدت المباراة الودية بين تونس والبرازيل تعادلًا تاريخيًا 1-1، حيث تألق فينيسيوس جونيور وأصبح "ترند" بعد تلقيه "الشاشيّة" التونسية كهدية، مما زاد من شعبيته على وسائل التواصل الاجتماعي. - لفت المدير الفني التونسي سامي الطرابلسي الأنظار بتبادله القمصان مع مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، الذي أشاد بأداء "نسور قرطاج" في المؤتمر الصحافي. - أبدعت الجماهير التونسية في دعم منتخبها بأعداد كبيرة، رغم منعها من عرض "التيفو" الذي يوثق فوز تونس على فرنسا في مونديال قطر 2022.

زيّنت عدة صور ولقطات جميلة، بطلاها فينيسيوس جونيور وكارلو أنشيلوتي، تعادل منتخب تونس التاريخي مع منتخب البرازيل بنتيجة هدف لمثله، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد بيار مواري بمدينة ليل الفرنسية، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026.

وتحوّل نجم نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى "ترند" على صفحات التواصل الاجتماعي برواج قويّ لمقطع فيديو مصوّر له، نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم على صفحته بموقع فيسبوك، وهو يحصل على القبعة التونسية الشهيرة "الشاشيّة"، هديّة من المسؤولين عن "نسور قرطاج" بعد نهاية المباراة. وخطف المدير الفني للمنتخب التونسي سامي الطرابلسي الأنظار الأنظار بلقائه مع مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، إذ قدّم كل منهما قميص منتخبه للآخر، وبدا المدير الفني الإيطالي معجباً بما قدمه "نسور قرطاج"، وأكد ذلك بشكل صريح في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة.

وبصمت الجماهير التونسية هي الأخرى على ليلة تاريخية بعدما حضرت بأعداد كبيرة واحتكرت مدرجات الملعب بالكامل، وصنعت أجواءً رائعة بطريقة تشجيعها التي استمرت طوال المباراة، وكأن اللقاء أقيم على استاد حمادي العقربي برادس وليس في مدينة نيس الفرنسية. وأبدع المشجعون في دعم منتخب بلادهم، رغم أن اللجنة المنظمة صدمتهم قبل بداية المباراة بمنعهم من القيام بـ"التيفو"، الذي حمل تصميماً يوثّق فوز تونس على فرنسا في مونديال قطر 2022، ويتضمّن صورة صاحب الهدف الوحيد في المباراة وهبي الخزري، بالإضافة إلى "نسر قرطاج" وهو يحلّق في السماء ماسكاً بمنقاره رمزاً لتمثال "المسيح الفادي" الشهير في ريو دي جانيرو، وهي اللقطة التي تسببت في منع "التيفو"، وفقاً للمعطيات التي توفرت لموقع "العربي الجديد".