فينوس ويليامز تواصل أزمة الهزائم.. الخسارة الـ13 توالياً

- فينوس ويليامز، الفائزة بسبعة ألقاب غراند سلام، خسرت أمام كاميلا رحيموفا في بطولة كندا المفتوحة بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تأجيل المباراة. - ويليامز، التي شاركت ببطاقة دعوة، لم تتمكن من مجاراة رحيموفا المصنفة 82 عالمياً، واستمرت سلسلة هزائمها إلى 13 مباراة متتالية في بطولات الرابطة العالمية. - رحيموفا أعربت عن سعادتها بمواجهة فينوس، ووصفت التجربة بأنها نادرة، بينما كانت ويليامز تكافح لوضع الكرة على أرض الملعب.

أقرّت النجمة الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز (46 عاماً)، بأنها عانت من سوء الأحوال الجوية في خسارتها أمام الأوزبكية كاميلا رحيموفا، مساء الأحد، بنتيجة 6 - 4 و6 - 1، في مباراة تأجلت بسبب الأمطار، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كندا المفتوحة للتنس، التي تقام في تورونتو.

وقالت ويليامز عقب اللقاء، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس: "لقد أقيمت المباراة في ملعب مفتوح، لذا لا يمكن التحكّم في الطقس، ولكن الجماهير كانت رائعة وشجعوني في كل نقطة، ولكنني كنت أكافح لوضع الكرة على أرض الملعب". من جانبها قالت رحيموفا إن "مواجهة فينوس تجربة لا تتكرر كثيراً، أنا سعيدة للغاية لأنني أتيحت لي الفرصة للعب ضدها"، وأضافت "كنت أتطلع إلى هذه المباراة، وحاولت الاستمتاع بكل لحظة فيها بغض النظر عن النتيجة".

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وشاركت فينوس ويليامز، الفائزة بسبعة ألقاب في بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، لكنها لم تتمكن من مجاراة منافستها المصنفة 82 عالمياً، في مشاركتها الثالثة عشرة بالبطولة الكندية. وتواصلت أزمات هزائم ويليامز، التي سقطت في فخ الخسارة للمباراة الـ13 توالياً في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، والعاشرة لها خلال عام 2026. ويعود أفضل إنجاز لفينوس في بطولة كندا إلى عام 2014، عندما بلغت المباراة النهائية بعد فوزها على شقيقتها سيرينا ويليامز في الدور قبل النهائي.