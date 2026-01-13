فينوس ويليامز تخرج سريعاً من أول بطولة في 2026 تحضيراً لأستراليا

- فينوس ويليامز، البالغة من العمر 45 عامًا، خرجت من الدور الأول في بطولة هوبارت، بعد خسارتها أمام الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين نظيفتين، وهي المرة الثانية تواليًا التي تخرج فيها من الدور الأول بعد دورة أوكلاند كلاسيك. - اللقاء بين فينوس وماريا سجل رقمًا قياسيًا لأعلى مجموع أعمار في مباراة ضمن القرعة الرئيسة منذ تأسيس رابطة اللاعبات المحترفات عام 1973، وتستعد فينوس للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بعد حصولها على بطاقة دعوة. - تاتيانا ماريا، البالغة من العمر 38 عامًا، ستواجه المجرية آنا بوندار في دور الـ16، بعد أن أصبحت العام الماضي أكبر فائزة بلقب فردي للسيدات منذ سيرينا ويليامز.

خرجت النجمة الأميركية فينوس ويليامز (45 سنة)، من أول بطولة لها في منافسات عام 2026، سريعاً من الدور الأول، وذلك بعد مشاركتها في بطولة هوبارت تحضيراً لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس انطلاقاً من يوم الأحد المقبل.

وخسرت فينوس ويليامز (45 سنة) أمام منافستها الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتَين نظيفتَين (6-4) و(6-3)، وتُعد هذه هي المرة الثانية توالياً التي تخرج فيها فينوس من الدور الأول بعدما كانت واجهت المصير نفسه الأسبوع الماضي في دورة أوكلاند كلاسيك النيوزيلندية، وقاومت لاعبة التنس الأميركية خلال 87 دقيقة أمام المصنفة 42 عالمياً، قبل أن تتعرض للخسارة رغم إنقاذها ستاً من أصل تسع كرات لكسر إرسالها.

وسجل اللقاء الأول بين اللاعبتَين رقماً قياسياً جديداً لأعلى مجموع أعمار في مباراة ضمن القرعة الرئيسة منذ تأسيس رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي إيه" عام 1973، وتتجه فينوس، الفائزة بسبع بطولات كبرى في الغراند سلام، إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بعد حصولها على بطاقة دعوة، وذلك بعد خمس سنوات من مشاركتها الأخيرة.

وستُصبح فينوس التي لم تشارك إلّا على نحوٍ متقطّع في السنوات الأخيرة، أكبر لاعبة سناً تخوض أولى بطولات الغراند سلام الأربع لهذا العام التي تنطلق الأحد المقبل. في المقابل، ستلعب ماريا صاحبة الـ38 سنة أمام المجرية آنا بوندار في دور الـ16، وباتت ماريا العام الماضي، بإحرازها لقب دورة كوينز في لندن في سن الـ 37 عاماً و312 يوماً أكبر فائزة بلقب فردي لدى السيدات منذ فوز سيرينا ويليامس، الشقيقة الصغرى لفينوس، عام 2020، بدورة أوكلاند في سن الـ 38 عاماً.