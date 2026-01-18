فينوس ويليامز... بين الإنجاز التاريخي والخروج من أستراليا المفتوحة

- فينوس ويليامز، البالغة من العمر 45 عامًا، أظهرت رغبة قوية في المنافسة ببطولة أستراليا المفتوحة، حيث قدمت أداءً مميزًا في المجموعة الأولى قبل أن تتراجع بدنيًا وتخسر أمام الصربية ألوغا دانيلوفيتش. - دانيلوفيتش، المصنفة 67 عالميًا، احتاجت لساعتين و19 دقيقة للفوز على ويليامز، لتصبح الأخيرة أكبر امرأة تنافس في البطولة بعد 28 عامًا من مشاركتها الأولى. - ويليامز، التي دخلت عالم التنس في 1994، حققت 49 لقبًا، منها سبعة في البطولات الكبرى، وعُرفت بقدراتها الهجومية وإرسالها القوي.

تُظهر اللاعبة الأميركية فينوس ويليامز البالغة من العمر 45 عاماً رغبة متواصلة في المنافسة ضمن بطولات تنس المحترفات، بعدما ظهرت اليوم الأحد في أستراليا المفتوحة الكبرى (أولى دورات الغراند سلام)، في مباراة مميّزة كانت قريبة خلالها من بلوغ الدور الثاني، قبل أن تتأثر من الناحية البدنية وتتراجع في نهاية المطاف لتخسر أمام منافستها الصربية الشابة ألوغا دانيلوفيتش.

واحتاجت اللاعبة الصربية دانيلفويتش (24 عاماً)، والمصنّفة رقم 67 عالمياً إلى ساعتَين و19 دقيقة للفوز على المخضرمة فينوس ويليامز بواقع 6-7 (5-7) و6-3 و6-4، لتُصبح اللاعبة الأميركية أكبر امرأة تنافس في بطولة أستراليا المفتوحة، بعد 28 عاماً من مشاركتها الأولى في نسخة عام 1998.

ولم تستطع فينوس ويليامز الحفاظ على النسق والمستوى رغم الأداء المميز الذي قدّمته في المجموعة الأولى، إذ استطاعت دانيوفيتش استثمار التراجع البدني لتحقيق الفوز، إذ ستواجه في الدور الثاني الفائزة من مواجهة اللاعبة الأميركية المميزة كوكو غوف المرشحة الثالثة للقب أو الروسية كاميلا راخيموفا.

ودخلت فينوس ويليامز الشقيقة الكبرى للأسطورة سيرينا ويليامز (23 لقباً في الغراند سلام)، عالم التنس في سنة 1994، ومن يومها استطاعت تقديم مستويات كبيرة في العديد من البطولات التي شاركت فيها، إذ حصدت 49 لقباً بينها سبعة في المسابقات الكبرى بواقع خمسة في ويمبلدون على الأراضي العشبية في العاصمة البريطانية لندن واثنين في أميركا المفتوحة عامَي 2000 و2001، في الوقت الذي بلغت فيه نهائي أستراليا المفتوحة في 2003 و2017 واللقاء الختامي لرولان غاروس 2002 لكنها لم تُوفق في رفع التاج.

وعُرفت ويليامز خلال مسيرتها بقدراتها الهجومية وتمتعها بأسلوب لعب شامل إلى جانب الضربات الأرضية القوية بكلتا يديها، وكذلك الضربات الأمامية والخلفة واللولبية، مع إجادتها إطلاق إرسال قوي للغاية ما سمح لها في تسجيل العديد من التسديدات الساحقة، التي تراوح متوسطها خلال ذروة رحلتها في عالم التنس بين 182 كيلومتراً في الساعة (113 ميل/ساعة)، و199 كيلومتراً في الساعة (124 ميل/ساعة)، وهي التي حققت 819 فوزاً مقابل 281 هزيمة، واعتلت صدارة التصنيف العالمي لأول مرة في 25 فبراير/ شباط 2002 وتحتلّ في الوقت الراهن المرتبة 145، فهل نراها تُشارك في بطولات أخرى مستقبلاً؟