فينوس وسيرينا ويليامز... شراكة تاريخية في ويمبلدون

- تعود الشقيقتان سيرينا وفينوس ويليامز إلى بطولة ويمبلدون بعد غياب 4 سنوات، حيث ستشاركان في منافسات الزوجي، بعد 10 سنوات من فوزهما باللقب السادس في هذه الفئة. - حصلت الشقيقتان على بطاقة دعوة للمشاركة، وستواجهان الكولومبية كاميلا أوسوريو والأرجنتينية سولانا سييرا، مع تطلع فينوس للعب بجانب سيرينا مرة أخرى. - تسعى سيرينا لتحقيق لقبها الرابع والعشرين في الغراند سلام، بينما تستمر فينوس في المنافسة بعد مشاركات متعددة في البطولات الأخيرة.

تنتظر الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس ويليامز بفارغ الصبر انطلاق رحلتهما في ثالث دورات الغراند سلام بعالم التنس، إذ تخوضان معاً شراكة جديدة في بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية في الظهور الأول لهما معاً بعد 4 سنوات من الغياب وعقب مرور 10 سنوات على حصدهما اللقب السادس والأخير في منافسات الزوجي على ملاعب نادي عموم إنكلترا في العاصمة لندن.

ونالت سيرينا الشقيقة الصغرى وفينوس الكبرى بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة ويمبلدون، وستكون البداية بمواجهة الكولومبية كاميلا أوسوريو والأرجنتينية سولانا سييرا، وحول ذلك قالت فينوس البالغة من العمر 46 عاماً السبت: "إنّها حقاً فرصة مميزة جداً. لدينا تاريخ طويل هنا، ومن الجميل أن نعود في 2026 ونحن مستعدتان للانطلاق، أنا متحمسة لأننا سنلعب معاً وأتطلع بفارغ الصبر لندخل أرض الملعب".

وعن مستوى شقيقتها التي ستنافس أيضاً على صعيد الفردي في محاولة لحصد اللقب الرابع والعشرين بالغراند سلام ومعادلة رقم الأسطورة الأسترالية مارغريت كورت، علّقت فينوس: "يمكنكم التوجه إلى الملعب ومشاهدتها وهي تلعب، فهذا أفضل خيار لكم، لا شك في أنها ليست بحاجة لإثبات أي شيء لأحد على الإطلاق".

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وكانت الفترة الماضية شهدت مشاركة فينوس ويليامز في العديد من البطولات بحُكم أنّها لم تعلّق مسيرتها حتى اللحظة، بينما قررت سيرينا إنهاء اعتزالٍ دام أربعة سنوات مدفوعة برغبة اللعب أمام ابنتيها الصغيرتين، وذلك من خلال خوضها مؤخراً بطولات على مستوى الزوجي في دورة كوينز إلى جانب الكندية فيكتوريا مبوكو وفي برلين مع التشيكية كارولينا موخوفا، وهي التي ستُنافس في ويمبلدون على مستوى الفردي للمرة الأولى منذ وداع بطولة أميركا المفتوحة عام 2022، حين تلاقي الأسترالية مايا جوينت المصنفة رقم 53 عالمياً. يُذكر أن فينوس حققت خلال مسيرتها خمسة ألقاب على مستوى الفردي في بطولة ويمبلدون بين 2000 و2008 وستة على صعيد الزوجي، بينما تمتلك سيرينا سبع نجمات على نحوٍ منفرد.