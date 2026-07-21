فينغر يعترف: استراحة شرب الماء لم تعجب بعض المشجعين

- شهدت بطولة كأس العالم 2026 تطبيق فترات استراحة لشرب الماء، مما أثار انتقادات من الجمهور، حيث أقرّ أرسين فينغر بعدم استحسان المشجعين لهذا النظام. - فترات الاستراحة كانت جزءاً أساسياً من البطولة، لكن من غير المتوقع استمرار تطبيقها في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني. - رغم تبرير الفيفا لفترات التوقف بحماية صحة اللاعبين، إلا أن النقاد أشاروا إلى الأرباح المالية من الإعلانات، حيث كانت مربحة للغاية للقنوات الناقلة مثل فوكس سبورتس.

شهدت بطولة كأس العالم 2026، تطبيق نظام فترات الاستراحة لشرب الماء على نحوٍ منهجي طوال البطولة، الأمر الذي أثار انتقادات واحتجاجات من الجمهور، ولذلك أقرّ رئيس قسم التطوير العالمي في الفيفا، الفرنسي أرسين فينغر أنّ ذلك لم يلقَ استحسان المشجعين، في تصريحات يوم الأحد.

وكانت فترات الاستراحة لشرب الماء جزءاً لا يتجزأ من البطولة، تماماً كما هو الحال في الرياضات الفردية مثل التنس، وقد جرى تطبيق هذا النظام في جميع مباريات كأس العالم 2026، ومن غير المتوقع أن يستمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ورابطة الدوري الإسباني للمحترفين (LFP) في تطبيقه خلال بطولاتهما الموسم المقبل.

وأقرّ مدرب أرسنال السابق بأنّ "بعض الجماهير لم تُعجبها" فترات الاستراحة التي تبلغ ثلاث دقائق في منتصف كلّ شوط، والتي قوبلت أحياناً بصيحات استهجان من بعض المشجعين في المدرجات، خلال البطولة، رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برر إدخال فترات التوقف هذه كوسيلة لحماية صحة اللاعبين، لكنّ العديد من النقاد سلّطوا الضوء على الأرباح المالية لهذا الإجراء بفضل الإعلانات التي عُرضت على الشاشات.

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واعتبر بعض النقاد أنّ إيقاع المباريات تأثّر نوعاً ما بهذا التقسيم الزمني بين الأشواط، لكن فينغر قال بحسب ما ذكر راديو "RMC" الفرنسي: "لم ألحظ أي تغيير في النتائج، لكنّنا هنا لخدمة جمهور كرة القدم، ونستخلص العبر من هذا الأمر".

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كانت فترات الاستراحة مربحة للغاية للقنوات الناقلة، ففي المتوسط، تراوحت تكلفة الإعلان لمدة 30 ثانية على قناة فوكس سبورتس في الولايات المتحدة بين 174 ألفاً و200 ألف يورو خلال دور المجموعات فقط، وخلال الأدوار الإقصائية ومباريات المنتخب الأميركي، قد يصل هذا المبلغ إلى 655 ألف يورو.