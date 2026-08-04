فينغر يخلي ساحته ويُحرج إنفانتينو: التخلي عن المشروع كان ضرورياً

- أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، أكد أن التخلي عن مشروع بيع حصص في أرباح كأس العالم كان ضرورياً ولا جدال فيه، مشيراً إلى عدم مشاركته في الخطة الاستراتيجية المثيرة للجدل. - المشروع الذي أطلقه جياني إنفانتينو واجه انتقادات واسعة من الاتحادات القارية، مما أدى إلى تراجع أسهمه، حيث اعتبره البعض خطوة غير مدروسة ولم يتم التشاور بشأنها. - إنفانتينو كان يخطط لبيع 20% من أرباح كأس العالم لمستثمرين خاصين، لكن المشروع واجه معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي والآسيوي والكونكاكاف.

اعتبر المدرب الفرنسي السابق ومدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي للعبة منذ عام 2019 أرسين فينغر أن قرار التخلي عن المشروع المثير للجدل، الذي أطلقه رئيس فيفا، السويسري جياني إنفانتينو، لبيع حصص في الأرباح المستقبلية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، كان "ضرورياً للغاية ولا جدال فيه".

وتتراجع أسهم إنفانتينو يومياً مع مواصلة العديد من المسؤولين انتقاده على المشروع الذي أطلقه من دون التشاور مع الاتحادات القارية، حتى أن بعض الصحف وجّهت أصابع الاتهام إلى فينغر بأن له علاقة بهذا المشروع، وهذا ما أكدته صحيفة ديلي ميل البريطانية قبل أيام، ليخرج هذه المرة المدرب الفرنسي ببيان وضع حداً للشائعات، إذ قال مع عدم ذكر إنفانتينو شخصياً: "تستحق الأحداث الأخيرة في فيفا بعض التوضيح من جانبي، أنا أشغل منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية. وأشرف مع فريقي على تحليل بيانات اللعبة ومركز التدريب الإلكتروني التابع لفيفا وتطوير تعليم الشباب عبر 60 أكاديمية في 60 دولة حيث تكون الحاجة أكبر، إضافة إلى مسابقات الشباب حول العالم".

وتابع المدرب الذي حصد شهرة كبيرة خلال عمله مع أرسنال وقيادته له للقب الدوري الإنكليزي: "كما أنني مستشار فني لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب). لم أكن مشاركاً في هذه الخطة الاستراتيجية، ولم أعلم بالمشروع إلا من خلال التقارير الإعلامية، كان قرار سحب المشروع ضروريا للغاية ولا جدال فيه، لأنني أؤمن إيماناً راسخاً بوجود فيفا مستقل يخدم لعبتنا بتفان وشفافية ونزاهة".

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ولم يكن فينغر أول المنتقدين لخطة إنفانتينو التي وصلت إلى نهايتها قبل بدايتها حتى، عقب معارضتها من الاتحاد الأوروبي والآسيوي والكونكاكاف بشدّة، إذ اعتبر المدير التنفيذي للعمليات في فيفا كيفن لامور أن العاملين في الهيئة الكروية "تعرّضوا للخداع"، بينما قرر الاتحاد الويلزي سحب دعمه لترشحّ إنفانتينو لولاية جديدة.

وكان إنفانتينو يرغب في بيع حصة بنسبة 20% في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص عبر شركة "فيفا فوروورد إنتربرايز"، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.