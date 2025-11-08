"فيناليسيما" على أرض لوسيل.. ووديّة محتملة بين قطر وإسبانيا

يفضل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير موعد مباراة نهائي "فيناليسيما" بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، وهو اللقاء الذي يجمع بطل أوروبا مع حامل لقب كوبا أميركا، ليُقام في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، ويأتي هذا القرار قبل أشهر قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، ضمن استراتيجية "فيفا" لإضفاء طابع الحدث الكبير على المواجهة، وضمان أن تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع على الصعيد العالمي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، مساء الجمعة، أن إسبانيا تفكر في خوض مباراة ودية في قطر بعد مواجهة الأرجنتين بملعب لوسيل، وذلك عقب تغيير موعد "فيناليسيما"، الذي كان مقرراً أصلاً يوم 28 مارس/آذار المقبل، إلا أن "فيفا" فضّلت إقامة المباراة قبل يوم واحد، أي يوم 27 مارس، مع الحرص على أن يشهد الحدث أجواء مميزة بدءاً من وصول المنتخبين، ومروراً بالتدريبات، وانتهاء بالمؤتمرات الصحافية، لتكون تجربة متكاملة تشبه النهائيات الكبرى.

وأضافت الصحيفة أن كل شيء يعتمد على تأكيد إسبانيا تأهلها المباشر إلى كأس العالم 2026، بخلاف الأرجنتين التي ضمنت بالفعل حضورها في المونديال بعد حسم التأهل عن قارة أميركا الجنوبية، وفي حال اضطرار "لاروخا" إلى خوض الملحق، فإن خيار مواجهة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً) والموهبة الإسباني لامين يامال (18 عاماً) في مارس سيُلغى، وتبقى هذه الاحتمالية بعيدة، ولن تتحقق إلا إذا لم تفز إسبانيا على جورجيا ثم تنهزم أمام المنتخب التركي في التصفيات الأوروبية المونديالية.

وأفادت "ماركا" في تقريرها، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعمل على ترتيب مباراة ثانية خلال توقف شهر مارس، والفكرة الأكثر توافقاً هي خوض مواجهة ودية في الدوحة أو في دولة مجاورة للاستفادة من الرحلة، خاصة أن الاتفاق بين المنتخبات والاتحاد الأوروبي، ينص في إطار حقوق البث التلفزيوني، على عشر مباريات في الموسم، بمعدل مباراتين في كل فترة، لذلك يصبح من الضروري إقامة هذه المباراة الثانية لتفادي أي التزامات غير مستوفاة وضمان استمرارية التزامات المنتخبات.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن خيار مواجهة منتخب قطر تحت قيادة المدرب الإسباني لوبيتيغي ما زال مطروحاً، لكن حتى إجراء قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر/كانون الأول في واشنطن، لن يتم إحراز تقدم في هذا الملف، مع الإشارة إلى أن المنتخب الإسباني سيشرع يوم الاثنين القادم في تصوير الإعلانات بالقميص الثاني (الأبيض)، الذي سيرتديه خلال "فيناليسيما"، فيما ستطلق شركة أديداس في مارس أطقمها الاحتياطية لجميع المنتخبات، أما منتخب الأرجنتين، فسيخوض المباراة في ملعب لوسيل بالقميص الأسود، ليكتمل بذلك الإعداد لهذا الحدث الكروي البارز.