فيناليسما إسبانيا والأرجنتين.. بين سانتياغو برنابيو وإيطاليا

- تأثير الأزمات الإقليمية على مباراة فيناليسما: تسببت الحرب في الشرق الأوسط في مخاوف حول إقامة مباراة فيناليسما بين إسبانيا والأرجنتين في قطر، مما أدى إلى تكثيف المفاوضات لاختيار ملعب بديل. - اختيار ملعب سانتياغو برنابيو: قرر الاتحاد الإسباني استضافة المباراة في مدريد، لكن الاتحاد الأرجنتيني واتحاد أميركا الجنوبية رفضا الاقتراح، مفضلين ملعبًا محايدًا. - مقترحات بديلة واستمرار التعليق القطري: تم اقتراح إيطاليا كموقع بديل، بينما لم يصدر الاتحاد القطري أي تحديثات بشأن استئناف البطولات.

كثرت المفاوضات أخيراً من أجل حسم الملعب الذي سيستضيف مباراة فيناليسما بين منتخبي إسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل العالم، وخصوصاً في ظل استمرار الحرب في المنطقة بين أميركا وإسرائيل وإيران وتأثر دول الخليج بها.

ومن المقرر أن تُقام مباراة فيناليسما بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا يوم 27 مارس/ آذار الحالي في ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ولكن الحرب الدائرة حالياً والتي تعرضت فيها عدة دول خليجية للقصف من إيران ومن بينها قطر، أثارت الكثير من التخوف الكبير، حول الوصول إلى موعد المباراة من دون إمكانية لإقامتها وبشكل خاص في حال استمرار الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار تكثفت الاتصالات من أجل تحديد ملعب يستضيف مواجهة فيناليسما، وأشارت الوكالة الإسبانية إفي، الخميس، إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر اختيار ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، من أجل استضافة مواجهة إسبانيا والأرجنتين، وخصوصاً أن نادي ريال مدريد أبدى استعداده الكامل لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير.

لكن موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية نشر بعد ساعة فقط من خبر اختيار ملعب سانتياغو برنابيو من الاتحاد الإسباني لاستضافة المواجهة، رداً سريعاً من اتحاد أميركا الجنوبية والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اللذين رفضا مقترح الاتحاد الإسباني و"يويفا" بإقامة مواجهة فيناليسما في ملعب نادي ريال مدريد، وتقديم مقترح أن تستضيف إيطاليا المباراة من دون تحديد هوية الملعب.

وبحسب الموقع الأرجنتيني، فإن الاتحاد الأرجنتين يُفضل إقامة المواجهة في ملعب مُحايد وليس في إسبانيا أو الأرجنتين، خصوصاً أنه سبق أن طُرِح في وقت سابق إمكانية إقامة المباراة في البرتغال أو إيطاليا، وكل هذه الأخبار في وقت لم يُعلن الاتحاد القطري لكرة القدم أي تحديثات بخصوص هذه القمة الكروية الكبيرة، وما زال القرار الأخير الذي أصدره مع بداية الحرب في منطقة الشرق الأوسط، الذي يتعلق بتعليق جميع بطولات كرة القدم حتى إشعار آخر.