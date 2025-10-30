- فيليبي ماسا يرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي للسيارات وإدارة الفورمولا 1، مطالباً بتعويض مالي قدره 60 مليون جنيه إسترليني بسبب فضيحة سباق سنغافورة 2008. - يستند ماسا إلى حادثة "كراش غيت" حيث تعمد نيلسون بيكيه جونيور الاصطدام بحاجز، مما أتاح لزميله الفوز، ويؤكد أن الشفافية كانت ستغير نتيجة الموسم لصالحه. - يسعى ماسا للحصول على اعتراف أخلاقي بأن مسيرته تضررت بسبب الحادثة، دون تجريد لويس هاميلتون من لقبه.

عاد اسم البرازيلي فيليبي ماسا (44 عاماً)، إلى الواجهة من جديد في عالم "الفورمولا 1"، بعدما أعاد الحديث حول أحد أكثر المواسم إثارة للجدل في القرن الحالي، وأعلن رسمياً في لندن عن رفع دعوى قضائية ضد كل من الاتحاد الدولي للسيارات، وإدارة الفورمولا 1، والرئيس التنفيذي السابق بيرني إكليستون (94 عاماً).

ويطالب ماسا، بحسب ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية أمس الأربعاء، بتعويض مالي ضخم يقدر بـ60 مليون جنيه إسترليني، بدعوى ما وصفه بالتستّر المنظّم على فضيحة سباق سنغافورة 2008، التي حسمت حينها لقب البطولة لصالح البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، بفارق نقطة واحدة فقط، وهي الحادثة التي لا تزال تثير الجدل حتى اليوم.

ويستند ماسا في دعواه إلى الحادثة الشهيرة التي عرفت بـ"كراش غيت"، حين تعمد السائق البرازيلي نيلسون بيكيه جونيور (40 عاماً)، الاصطدام بحاجزٍ خلال السباق، ما أتاح لزميله الإسباني فرناندو ألونسو (44 عاماً)، الفوز بالسباق بعد تدخل سيارة الأمان. ويؤكد ماسا أن تلك الحادثة لو تم التعامل معها حينها بالشفافية اللازمة، كانت كفيلة بتغيير نتيجة الموسم وبمنحه اللقب الذي أفلت من بين يديه في اللحظات الأخيرة من سباق البرازيل الختامي حين تجاوز هاميلتون خصمه في المنعطف الأخير ليظفر بأول ألقابه العالمية.

ويرى ماسا أن ما حدث في 2008 تجاوز حدود الخطأ الرياضي إلى انتهاك للعدالة التنافسية، إذ يزعم أن الاتحاد الدولي كان على علم بتفاصيل الحادثة قبل نهاية الموسم، لكنه فضّل الصمت حفاظاً على صورة "الفورمولا 1".

ولا تتجه مساعي ماسا إلى تجريد هاميلتون من اللقب المثير للجدل، بل إلى الحصول على اعتراف أخلاقي بأن مسيرته تضررت بسبب ذلك الحدث، وأنه تسبب له بخسائر مالية ورعايات ضخمة كان من شأنها أن تغير مسار حياته الرياضية إلى مستوى أعلى.