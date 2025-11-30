- فيليبي لويس يدخل التاريخ بفوزه بكوبا ليبرتادوريس كلاعب ومدرب مع فلامينغو، محققًا إنجازًا نادرًا بعد ريناتو غاوتشو. - لويس ينضم إلى نخبة المدربين واللاعبين الذين فازوا بالبطولة في أدوار مختلفة، مثل الأرجنتيني هومبرتو ماشيو والأوروغوياني لويس كوبيا. - المدافع دانيلو يسجل هدف الفوز في نهائي ليبرتادوريس، ليصبح أول لاعب يحقق اللقب مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين، مما يعزز مكانته في كرة القدم العالمية.

دخل مدرب نادي فلامينغو البرازيلي فيليبي لويس (40 سنة)، والمدافع دانيلو، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما ساهم كلاهما في فوز الفريق بلقب كوبا ليبرتادوريس، عقب الانتصار على الجار بالميراس بنتيجة هدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت في ليما بالبيرو، ولم يمنح هذا الفوز الفريق اللقب القاري فحسب، بل سجل أيضاً إنجازات فردية نادرة للثنائي على حد سواء.

وذكرت شبكة "إي إس بي أن" البرازيلية، الأحد، أن فيليبي لويس حقق إنجازاً جديداً، بعد أن دخل قائمة النخبة لأبطال كوبا ليبرتادوريس لاعباً ومدرباً، وهي لائحة محدودة من الأسماء التي فازت بالبطولة القارية في كلا الدورين، فقد توّج لويس لاعباً باللقب مرتين مع فلامنغو في عامي 2019 و2022، ومع الفوز على بالميراس في نهائي هذا العام رفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه، لكن هذه المرة بصفته مدرباً.

وأضاف التقرير أن أول برازيلي حقق اللقب داخل وخارج أرضية الملعب قبل فيليبي لويس كان ريناتو غاوتشو، الذي تألق مع غريميو في 1983 لاعباً، ثم عاد في 2017 ليقود الفريق نفسه مدرباً نحو تتويجه القاري الثالث، أما على مستوى المدربين واللاعبين الأجانب، فكان الأرجنتيني هومبرتو ماشيو أول من حقق الثنائية، بعد تتويجه لاعباً مع راسينغ في 1967، ثم مدرباً مع فريق إنديبنديينتي في 1973، وجاء بعده مواطنه روبرتو فيريرو الذي فاز باللقب لاعباً في 1964 و1965 مع إنديبنديينتي، ثم عاد للفوز مدرباً في السبعينيات، كما تضم القائمة اسمين من الأوروغواي هما لويس كوبيا، الفائز باللقب مرتين لاعباً مع بينيارول ومرة مع ناسيونال، ثم مدرباً مع أوليمبيا في مناسبتين، وخوان موجيكا الذي حقق الثنائية مع ناسيونال لاعباً في 1971 ومدرباً في 1980، ومن الأرجنتينيين أيضاً، خوسيه عمر باستوريزا ونيري بومبيدو ومارسيلو غاياردو، الذين توجوا لاعبين ومدربين في أوقات مختلفة.

ولم يتوقف إنجاز فيليبي لويس عند هذا الحد، إذ قاد فلامنغو للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس الرابع في مسيرته القصيرة مدرباً، بعد أن توّج في أقل من عام بكأس كاريوكا، وكأس البرازيل، وكأس السوبر، واللقب القاري الرابع للنادي بعد أعوام 1981 و2019 و2022، ويُعد هذا الإنجاز الأكبر له منذ بدء مسيرته التدريبية في 30 سبتمبر/أيلول عام 2024 مع الفريق الأول، بعد اعتزاله اللعب في نهاية 2023، أي قبل ثمانية أشهر فقط.

من جانبه، دخل المدافع البرازيلي دانيلو التاريخ هو الآخر، بعدما سجل هدف الفوز الحاسم في نهائي ليبرتادوريس، ليحقق إنجازاً غير مسبوق في كرة القدم، فقد رفع دانيلو لقب البطولة للمرة الثانية في مسيرته، وكانت الأولى مع نادي سانتوس عام 2011، والثانية هذا العام 2025 مع فلامنغو، بعد أن كان قد حقق دوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد الإسباني في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

ولم يتوقف تألق دانيلو عند التتويج فقط، بل سجل الأهداف الحاسمة في بطولتي ليبرتادوريس، ففي 2011، سجل الهدف الذي منح سانتوس الأفضلية (2-0) أمام بينيارول الأوروغوياني في ملعب باكايمبو في ساو باولو، ثم عاد أخيراً ليحرز هدف الفوز الوحيد لفلامنغو بضربة رأس بعد كرة عرضية من أراسكايتا من ركلة ركنية، ليخلد اسمه بوصفه أول لاعب في التاريخ يحقق لقب ليبرتادوريس مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين.