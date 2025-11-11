فيلم "حيث تتسابق القلوب".. عرضٌ ساحر قبل جائزة قطر للفورمولا 1

- شهدت حلبة لوسيل الدولية في قطر إطلاق الإعلان الترويجي لسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025، عبر تجربة "قطر جي بي 360°" في سوق واقف، مقدمةً تجربة بانورامية فريدة للحضور. - الفيلم "حيث تتسابق القلوب" يستعرض رحلة سينمائية تربط بين التراث القطري والسرعة العالمية، محتفياً بتقاليد سباقات الهجن والصقارة والفروسية، ومبرزاً التقنيات الحديثة في الفورمولا 1. - يُبرز الفيلم الشغف القطري بالسباقات، معززاً العلاقة بين التراث والحداثة، ويؤكد التزام حلبة لوسيل بتقديم تجارب رياضية استثنائية وتعزيز حضور قطر دولياً.

شهدت حلبة لوسيل الدولية في قطر، اليوم الثلاثاء، فعالية الإطلاق الرسمي للإعلان الترويجي الخاص لسباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 لعام 2025، وذلك عبر التجربة البانورامية "قطر جي بي 360°" المقامة حالياً في الساحة الشرقية لسوق واقف.

وحصل الحضور على فرصة مشاهدة حصرية للفيلم الجديد بعنوان "حيث تتسابق القلوب"، مع استكشاف "تجربة قطر جي بي 360°"، لتكون هذه الفرصة استثنائية لاختبار هذه التقنية في تجربة مميزة من قلب الحدث، خصوصاً أن هذا العمل يُعتبر رحلة سينمائية تستكشف السعي الإنساني الدائم وراء السرعة من منظور التراث والثقافة القطرية. كذلك يحتفي الفيلم بالسرعة قوةً عالميةً توحّد البشر عبر الأجيال، ويربط بين تقاليد قطر الأصيلة في سباقات الهجن والصقارة والفروسية، وبين الحماسة والتقنيات المتطورة التي تميّز سباقات الفورمولا 1 الحديثة.

ويرتكز الفيلم على السرد الشعري والمشاهد البصرية ليرسم لوحة متناغمة تجمع بين السكينة والقدرة على التحمّل في الماضي، وبين الدقة والابتكار وروح الجرأة التي تجسّدها رياضة المحركات اليوم، ويذهب بالمشاهدين إلى صدى التقاليد القديمة ويستعرض الأداء المعاصر، ليعكس روح الإنسان المشتركة، روح الشغف والخيال والسعي الدائم لتجاوز الحدود بدافع الإبداع والتميّز والإصرار على التطوّر.

وفي هذا الصدد قالت مديرة التسويق في حلبة لوسيل الدولية: "يُسلّط هذا الفيلم الترويجي الضوء على الشغف القطري العميق برياضة السباقات والسرعة، من خلال رؤية سينمائية معاصرة، يعبّر الفيلم عن العلاقة الوثيقة بين التراث العربي والحداثة، ويُبرز كيف تحوّلت السرعة من جزء من الثقافة المحلية إلى لغة عالمية تعبّر عن الطموح والإصرار والريادة. العمل يأتي ضمن استعدادات حلبة لوسيل الدولية لاستضافة سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 2025، تأكيدًا لالتزامها الدائم بتقديم تجارب استثنائية للجماهير، وتعزيز حضور قطر على الساحة الرياضية الدولية".