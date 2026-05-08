- تأهل نادي أستون فيلا الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروباليغ" بعد "ريمونتادا" مثيرة ضد نوتنغهام فورست، بقيادة المدرب أوناي إيمري الذي يمتلك خبرة كبيرة في البطولة، ليواجه فرايبورغ الألماني في النهائي. - في دوري المؤتمر الأوروبي، واصل كريستال بالاس الإنجليزي نتائجه الإيجابية بتجاوز شاختار دونيتسك الأوكراني، بينما حقق رايو فاليكانو الإسباني مفاجأة بتأهله للنهائي بعد تفوقه على ستراسبورغ الفرنسي. - فرايبورغ الألماني استغل طرد لاعب سبورتينغ براغا البرتغالي ليحسم تأهله لنهائي "يوروباليغ" بمجموع (4-3).

ضرب نادي أستون فيلا الإنكليزي موعداً مع فرايبورغ الألماني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروباليغ"، فيما استطاع كريستال بالاس ورايو فاليكانو الإسباني خطف بطاقتي التأهل لنهائي بطولة دوري المؤتمر عقب نهاية مواجهات المربع الذهبي في المسابقتين القاريتين.

وحقق نادي أستون فيلا "ريمونتادا" مُثيرة للغاية أمام ضيفه فريق نوتنغهام فورست مساء الخميس، بعدما قلبت كتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري نتيجة الذهاب، التي انتهت بخسارتهم بهدف نظيف، إلى انتصار مستحق في الإياب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليصل رفاق النجم أولي واتكينز إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واستطاع نادي أستون فيلا الإنكليزي، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري الذي يملك خبرة في منافسات الدوري الأوروبي بعدما تمكن من تحقيقها أربع مرات في مسيرته، فرض أسلوب اللعب على نوتنغهام فورست الذي حاول الاعتماد على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة السريعة، لكن رفاق النجم أولي واتكينز قاموا بحسم جميع الأمور في مواجهة الإياب، ليصلوا إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفضل مجموع المواجهتين (4-1).

وسيلعب نادي أستون فيلا الإنكليزي، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، في نهائي "يوروباليغ" ضد منافسه فرايبورغ، الذي تمكن من استغلال الضربة الموجعة التي تلقاها سبورتينغ براغا البرتغالي في مواجهة الإياب، بعدما طُرد نجمه ماريو دورغيليس في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، الأمر الذي جعل الفريق الألماني يحسم بطاقة التأهل للمباراة الختامية في المسابقة القارية بفضل مجموع المواجهتين (4-3).

ميركاتو إيمري يطالب أستون فيلا بحسم صفقة موهبة فرنسية

أما في منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، فواصل نادي كريستال بالاس الإنكليزي مسلسل نتائجه الإيجابية، بعدما عبر عقبة منافسه شاختار دونيتسك الأوكراني الذي خسر بمجموع مواجهتي نصف النهائي (5-2)، فيما حقق رايو فاليكانو الإسباني المفاجأة بعدما نجح في خطف البطاقة المؤهلة لنهائي المسابقة القارية بفضل تفوقه على ستراسبورغ الفرنسي ذهاباً وإياباً (2-0).