فيكتور مونيوز… ملك المراوغات في الليغا وريال مدريد المستفيد

- فيكتور مونيوز، الجناح الإسباني البارز، يتألق في الدوري الإسباني مع أوساسونا بعد انتقاله من ريال مدريد، حيث تصدر إحصائيات المراوغات بفضل مهاراته الاستثنائية، مما يعكس تطوره الكبير هذا الموسم. - انتقال مونيوز إلى أوساسونا في صفقة بقيمة خمسة ملايين يورو، مع احتفاظ ريال مدريد بنسبة 50% من حقوقه، يعكس ثقة النادي في إمكاناته ورغبته في إبقاء خيار العودة مفتوحًا. - أرقام مونيوز المذهلة تشمل تنفيذ 128 مراوغة، تسجيل ثاني أعلى سرعة قصوى، و242 انطلاقة هجومية، مما يجعله نموذجًا للاعب الهجومي القادر على صناعة الفارق.

وجد الجناح الإسباني فيكتور مونيوز مساحته الحقيقية بعيداً عن ريال مدريد، بعدما فرض نفسه بوصفه أحد أبرز اللاعبين مهارياً في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، متصدراً إحصائية المراوغات من مباراة واحدة، عقب تنفيذه 12 مراوغة ناجحة أمام رايو فاييكانو، متقدماً على أسماء شابة لافتة، من بينها لامين يامال الذي سجل 11 مراوغة في مواجهة ريال سوسيداد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وانتقل مونيوز (22 عاماً) إلى صفوف أوساسونا في صيف 2025، في صفقة بلغت قيمتها خمسة ملايين يورو مقابل 50% من حقوقه، فيما احتفظ ريال مدريد بالنصف الآخر، في خطوة تعكس ثقة النادي الأبيض بإمكانات اللاعب، ورغبته في إبقاء خيوط العودة قائمة مستقبلاً. وبدأ استثمار اللاعب يؤتي ثماره مبكراً على أرضية ملعب "إل سادار"، إذ تحول إلى عنصر مؤثر في المنظومة الهجومية للفريق.

وتكشف الأرقام حجم التطور الذي حققه مونيوز هذا الموسم، إذ حاول تنفيذ 128 مراوغة، وهو ثالث أعلى رقم في الليغا، ونجح في إتمام 47 منها، إضافة إلى تسجيله ثاني أعلى سرعة قصوى بين لاعبي البطولة (35.4 كيلومتراً في الساعة)، كما نفذ 242 انطلاقة لكسر خطوط الدفاع، في خامس أفضل حصيلة على مستوى المسابقة، ليقدم نموذجاً للاعب الهجومي القادر على صناعة الفارق بالسرعة والجرأة والاختراق.

وكان تغيير البيئة مفصلياً في مسيرة اللاعب، ففي مايو/أيار 2025، خاض مونيوز أول ظهور له بقميص ريال مدريد في مباراة "الكلاسيكو"، لكنه أهدر فرصة محققة فتعرّض لانتقادات واسعة كادت أن تعرقل مسيرته، غير أن اللاعب أظهر شخصية قوية، واستعاد ثقته، إذ وجد التألق والدقائق التي افتقدها سابقاً، فيما تشهد أرقامه مع ريال مدريد كاستيا في الموسم الماضي، بتسجيله 11 هدفاً وصناعته 7 أهداف، وهو يعد مؤشراً واضحاً على قدراته الهجومية.

ولا يزال ريال مدريد يتابع تطور لاعبه السابق عن كثب، في طريقة سبق أن اعتمدها مع أسماء شابة أخرى تخرجت من أكاديمية النادي، قبل خوض تجارب خارجية لصقل موهبتها، مثل نيكو باز وخاكوبو رامون وتشيما أندريس. ومع احتفاظ النادي بنسبة 50% من الحقوق الاقتصادية للاعب، تبقى إمكانية استعادته قائمة في حال واصل مونيوز منحناه التصاعدي في الدوري الإسباني.