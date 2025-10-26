فيفيان عليص تهدي ذهبية الألعاب الآسيوية للشباب إلى غزة

- فيفيان عليص، لاعبة منتخب فلسطين للمواي تاي، حققت إنجازاً تاريخياً بفوزها بالميدالية الذهبية الأولى لبلادها في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، بعد تفوقها على اللبنانية حلا مكداشي في النهائي لفئة وزن تحت 45 كيلوغراماً. - أظهرت فيفيان أداءً مميزاً بفضل أسلوبها الذكي، حيث تفوقت على منافسات من الصين وكازاخستان قبل تحقيق الفوز في النهائي، مما جعلها رمزاً للفخر والعزيمة الفلسطينية. - عبرت فيفيان عن فخرها بهذا الإنجاز التاريخي، مهدية الميدالية لفلسطين وشعبها، وشكرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية وأهلها على الدعم.

خطفت لاعبة منتخب فلسطين للمواي تاي فيفيان عليص الأضواء خلال دورة الألعاب الآسيوية للشباب بعد فوزها بالميدالية الذهبية الأولى تاريخياً لبلادها، اليوم الأحد، إثر تفوقها في النهائي على نظيرتها اللبنانية حلا مكداشي ضمن منافسات الناشئين لفئة وزن تحت 45 كيلوغراماً، في النسخة الثالثة التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة.

وقدّمت البطلة الفلسطينية مستوى مميزاً خلال هذه البطولة بفضل أسلوبها الخاص وقدرتها على التصرف بذكاء في الوقت المناسب، بعدما تفوقت في ربع النهائي على لاعبة الصين، ثم على أخرى من كازاخستان في نصف النهائي، قبل أن تحقق الإنجاز الكبير الذي طال انتظاره في النهائي بتفوقها على مكداشي، لتهدي بلادها الذهبية الأولى تاريخياً.

وتفاعلت صفحة اللجنة الأولمبية الفلسطينية مع الإنجاز الذي حققته فيفيان، وذكرت في تعليق على مقابلة أُجريت معها اليوم على هامش البطولة في المنامة: "بطلتنا الذهبية فيفيان عليص. رسالة فخر وعزيمة من بطلة منتخبنا الوطني للمواي تاي. إصرارها يرفع اسم فلسطين في كل بطولة وكل نزال".

وقالت عليص في أول رسالة لها بعد الإنجاز الكبير: "الحمد لله، أشعر بفخر وشعور لا يوصف، هو فخر كبير أن أجلب أول ميدالية لفلسطين، وبطبيعة الحال أهديها إلى فلسطين، ولأهلنا في غزة، ولكل شعبنا، وطبعاً أشكر اللجنة الأولمبية الفلسطينية على دعمها لي، وكذلك أهلي". ويُشار إلى أن مواطنها عبد الهادي فرج الله كان قد حقق الميدالية البرونزية، يوم أمس السبت، في فئة الناشئين لوزن تحت 73 كيلوغراماً في رياضة التايكواندو.