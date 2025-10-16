فيفا يُلغي عقوبات أجاكسيو وشبهات تلاحق وثيقة بلايلي

- ألغى فيفا العقوبات على نادي أجاكسيو الفرنسي في قضية اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، بعد تقديم أدلة تشير إلى خلل في وثائق فسخ العقد، مما يعيد الملف إلى نقطة الصفر ويثير تساؤلات حول احتمال وقوع تزوير إداري. - أجاكسيو اتهم بلايلي بتقديم وثيقة فسخ عقد مزورة، مما دفع فيفا لفتح تحقيق تكميلي، وسط تناقضات بين النسخ المقدمة، ما قد يؤدي إلى تطورات كبيرة في القضية. - القرار أثار ارتياح أجاكسيو لكنه وضع بلايلي في موقف حرج، حيث قد يفتح الباب لتحقيق أعمق حول انتقاله، بينما يظل الغموض مسيطراً على القضية.

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا العقوبات التي فُرضت على نادي أجاكسيو الفرنسي في القضية المرتبطة بعقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي (33 عاماً)، ليعيد الملف إلى نقطة الصفر، ويُثير مجدداً التساؤلات حول وثيقة مثيرة للجدل كانت محور النزاع بين الطرفين.

وأعاد فيفا النظر في القرار السابق الذي عاقب النادي بالحرمان من التعاقدات، بعدما قدّم أجاكسيو أدلة إضافية تُشير إلى وجود خلل في الوثائق التي استُخدمت لإثبات فسخ العقد من طرف بلايلي، بحسب تقرير نشرته مجلة ليكيب الفرنسية، الأربعاء. وبإلغاء العقوبة، وجد الاتحاد الدولي نفسه أمام معطيات جديدة قد تُغيّر مسار القضية وتكشف احتمال وقوع تزوير إداري في المستندات المقدّمة.

ووجّه أجاكسيو أصابع الاتهام نحو وثيقة فسخ العقد التي حملت توقيع بلايلي، واعتبر النادي أن النسخة المودعة لدى فيفا تختلف عن تلك التي يحتفظ بها في سجلاته. وأكد مسؤولون فرنسيون أن التناقضات بين النسختين تثير شبهات حقيقية حول صحة الوثيقة التي بُني عليها القرار الأول، ما دفع الهيئة الدولية إلى فتح تحقيق تكميلي قبل البت نهائياً في القضية.

ورفض الاتحاد الدولي التعليق تفصيلاً على مضمون التحقيق، واكتفى بالإشارة إلى أنّ القرار الأول لم يكن نهائياً، وأن المراجعة تمت وفق الإجراءات القانونية المعتادة، غير أن مصادر مطّلعة في فرنسا أوضحت أنّ الملف قد يشهد تطورات كبيرة في الأسابيع المقبلة، خصوصاً إذا ثبت أن أحد الأطراف قدّم وثيقة معدّلة أو مزوّرة لتسريع فسخ العقد.

وأثار القرار ارتياحاً في أجاكسيو الذي شعر بالإنصاف بعد معاناة طويلة مع العقوبة، لكنه في الوقت ذاته ألقى بظلال ثقيلة على مستقبل بلايلي الذي أصبح في موقع حرج أمام الشبهات. ويرى محللون أنّ سقوط العقوبة لا يعني تبرئة اللاعب، بل على العكس، قد يفتح الباب أمام تحقيق أعمق يشمل تفاصيل انتقاله ومراسلاته القانونية مع النادي.

وانتظر الشارع الجزائري توضيحاً رسمياً من محامي اللاعب أو من ممثليه، لكن الصمت لا يزال يخيّم على المعسكرين. ومع استمرار الغموض، تبدو قضية بلايلي وأجاكسيو بعيدة عن نهايتها، فيما يواصل فيفا تفكيك خيوط ملف يُعدّ من أكثر القضايا تعقيداً في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة.